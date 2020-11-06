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Канада присоединилась к санкциям ЕС в отношении белорусских чиновников

06.11.2020 20:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канада 6 ноября ввела дополнительные санкции в отношении еще 13 белорусских чиновников, сообщили в МИД страны. Сделано это в координации с Европейским союзом.


Фото: unsplash.com

«После сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года белорусское правительство ведет систематическую кампанию репрессий и поощряемого государством насилия против общественных протестов и деятельности оппозиционных групп. Канада по-прежнему глубоко озабочена поступающими документально подтвержденными сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе свободы прессы, выражения мнений и мирных собраний», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что Канада и ЕС продолжат работать вместе, чтобы их коллективная реакция на ситуацию в Беларуси поддерживала права и законные демократические устремления белорусского народа.

«Несмотря на призывы международного сообщества к Александру Лукашенко прекратить насилие в Беларуси, его режим продолжает агрессию. Ответственные за репрессии против белорусского народа столкнутся с возрастающим давлением в виде адресных санкций. Канада будет и впредь твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир», — заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

Список Канады несколько короче того, что озвучили в ЕС, так как страна ввела санкции в отношении Александра и Виктора Лукашенко ранее.

Напомним, сегодня Европейский союз утвердил дополнительный список белорусских официальных лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции: в него вошел в том числе и Александр Лукашенко.

В конце сентября Канада совместно с Великобританией уже вводила санкции в отношении белорусских граждан. Тогда в список попали восемь человек. В середине октября список расширили.

 
 
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Канада 6 ноября ввела дополнительные санкции в отношении еще 13 белорусских чиновников, сообщили в МИД страны. Сделано это в координации с Европейским союзом.
 
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