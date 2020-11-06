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Скидка до 33% на гаджеты Samsung еще действует в Беларуси

07.11.2020 11:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

До 9 ноября в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд гаджетов Samsung. Можно приобрести новое устройство со скидкой до 33% как единым платежом, так и рассрочку.

В акции участвуют популярные модели гаджетов Samsung. Так, смартфоны Samsung Galaxy S20+ доступны со скидкой до 170 рублей, а при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S6 Wi-Fi или LTE версии можно сэкономить до 660 рублей.

В рамках акции «Выгодный трейд-ин» Samsung Galaxy S20+ можно приобрести с дополнительной выгодой в размере 360 рублей. Стоимость этого мощного смартфона при этом составит 2269 рублей.

Также представлен ряд носимых устройств: приобретайте смарт-часы Samsung с максимальной выгодой до 170 рублей и беспроводные наушники с экономией до 80 рублей.

Подробнее о ценах при покупке единым платежом, которые действуют на ряд гаджетов с 4 по 9 ноября, смотрите ниже:

Модель

Цена по акции

Цена вне акций

Выгода, руб.

Планшет Samsung Galaxy Tab A10, 32GB

629

699

70

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Wi-Fi

1299

1959

660

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 LTE

1539

2199

660

Смартфон Samsung Galaxy S20+

2629

2799

170

Наушники беспроводные Samsung Galaxy Buds SM-R170

299

349

50

Наушники беспроводные Samsung Galaxy Buds+ SM-R175

299

379

80

Смарт- часы Samsung SM-R820 корпус сталь

949

1119

170

Смарт- часы Samsung SM-R820 корпус алюминий

699

869

170

Смарт- часы Samsung SM-R830 корпус сталь

799

939

140

Смарт- часы Samsung SM-R830 корпус алюминий

599

699

100

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
 
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До 9 ноября в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд гаджетов Samsung. Можно приобрести новое устройство со скидкой до 33% как единым платежом, так и...
 
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