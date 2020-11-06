Скидка до 33% на гаджеты Samsung еще действует в Беларуси

До 9 ноября в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд гаджетов Samsung. Можно приобрести новое устройство со скидкой до 33% как единым платежом, так и рассрочку.

В акции участвуют популярные модели гаджетов Samsung. Так, смартфоны Samsung Galaxy S20+ доступны со скидкой до 170 рублей, а при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S6 Wi-Fi или LTE версии можно сэкономить до 660 рублей.

В рамках акции «Выгодный трейд-ин» Samsung Galaxy S20+ можно приобрести с дополнительной выгодой в размере 360 рублей. Стоимость этого мощного смартфона при этом составит 2269 рублей.

Также представлен ряд носимых устройств: приобретайте смарт-часы Samsung с максимальной выгодой до 170 рублей и беспроводные наушники с экономией до 80 рублей.

Подробнее о ценах при покупке единым платежом, которые действуют на ряд гаджетов с 4 по 9 ноября, смотрите ниже:

Модель Цена по акции Цена вне акций Выгода, руб. Планшет Samsung Galaxy Tab A10, 32GB 629 699 70 Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Wi-Fi 1299 1959 660 Планшет Samsung Galaxy Tab S6 LTE 1539 2199 660 Смартфон Samsung Galaxy S20+ 2629 2799 170 Наушники беспроводные Samsung Galaxy Buds SM-R170 299 349 50 Наушники беспроводные Samsung Galaxy Buds+ SM-R175 299 379 80 Смарт- часы Samsung SM-R820 корпус сталь 949 1119 170 Смарт- часы Samsung SM-R820 корпус алюминий 699 869 170 Смарт- часы Samsung SM-R830 корпус сталь 799 939 140 Смарт- часы Samsung SM-R830 корпус алюминий 599 699 100