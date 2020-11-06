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Скидка до 33% на гаджеты Samsung еще действует в Беларуси
07.11.2020 11:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
До 9 ноября в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд гаджетов Samsung. Можно приобрести новое устройство со скидкой до 33% как единым платежом, так и рассрочку.
В акции участвуют популярные модели гаджетов Samsung. Так, смартфоны Samsung Galaxy S20+ доступны со скидкой до 170 рублей, а при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S6 Wi-Fi или LTE версии можно сэкономить до 660 рублей.
В рамках акции «Выгодный трейд-ин» Samsung Galaxy S20+ можно приобрести с дополнительной выгодой в размере 360 рублей. Стоимость этого мощного смартфона при этом составит 2269 рублей.
Также представлен ряд носимых устройств: приобретайте смарт-часы Samsung с максимальной выгодой до 170 рублей и беспроводные наушники с экономией до 80 рублей.
Подробнее о ценах при покупке единым платежом, которые действуют на ряд гаджетов с 4 по 9 ноября, смотрите ниже:
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в
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До 9 ноября в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд гаджетов Samsung. Можно приобрести новое устройство со скидкой до 33% как единым платежом, так и...
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