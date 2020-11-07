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Лукашенко открывает БелАЭС
07.11.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сегодня открывает БелАЭС в Островце.
Вчера, открывая третью линию метро, Лукашенко «ответил тем, кто переживает о переизбытке электроэнергии». Его
«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок».
Напомним, Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год.
7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС
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