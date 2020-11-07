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Лукашенко открывает БелАЭС

07.11.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня открывает БелАЭС в Островце.


Вчера, открывая третью линию метро, Лукашенко «ответил тем, кто переживает о переизбытке электроэнергии». Его цитировал приближенный к пресс-службе телеграм-канал.

«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок».
Кому нужны излишки белорусской электроэнергии?

Напомним, Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год.

7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива. 11 октября запущена цепная реакция: реактор стал функционировать. В ближайшее время на станции проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны, уточнили в пресс-службе Минэнерго.

Еще в начале сентября страны Балтии договорились, что после запуска АЭС в Островце прекратят покупки электроэнергии у Беларуси.

3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, Литва сразу заявила о прекращении поставок электроэнергии из Беларуси.

 
 
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Напомним, 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, Литва сразу заявила о прекращении поставок электроэнергии из...
 
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