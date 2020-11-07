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Почему влажность стен может сорвать сроки ремонта и как с этим бороться? Советы специалистов
07.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В прошлой серии проекта RE:МОНТ у подрядчика возникли проблемы из-за влажной погоды: стены не желали сохнуть в намеченные сроки, что ставило под удар дату сдачи объекта. Удалось ли решить это проблему без сдвига сроков? Сегодня крайний день, и мы идем проверять работу подрядчика.
Зная приблизительное время высыхания штукатурной смеси, можно спланировать начало малярной отделки и избежать брака в работе. Точно рассчитать, сколько сохнет штукатурка нельзя, так как это зависит от ряда факторов, но можно узнать примерное время, когда разрешено начинать шпатлёвку оштукатуренной поверхности.
Быстрее или медленнее будет сохнуть штукатурка зависит от:
· Толщины слоя,
· Вида смеси,
· Температуры и влажности в помещении (на улице для фасада),
· Материала стен.
Что пошло не так в «нашей» квартире и как с этим бороться – узнаем сегодня в очередном выпуске YouTube-проекта RE:МОНТ.
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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В прошлой серии проекта RE:МОНТ у подрядчика возникли проблемы из-за влажной погоды: стены не желали сохнуть в намеченные сроки, что ставило под удар дату сдачи...
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