Почему влажность стен может сорвать сроки ремонта и как с этим бороться? Советы специалистов

Зная приблизительное время высыхания штукатурной смеси, можно спланировать начало малярной отделки и избежать брака в работе. Точно рассчитать, сколько сохнет штукатурка нельзя, так как это зависит от ряда факторов, но можно узнать примерное время, когда разрешено начинать шпатлёвку оштукатуренной поверхности.

Быстрее или медленнее будет сохнуть штукатурка зависит от:

· Толщины слоя,

· Вида смеси,

· Температуры и влажности в помещении (на улице для фасада),

· Материала стен.

Что пошло не так в «нашей» квартире и как с этим бороться – узнаем сегодня в очередном выпуске YouTube-проекта RE:МОНТ.