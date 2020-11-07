Коммунисты на площади, Лукашенко на БелАЭС, женщины на марше. 90-й день протестов

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко торжественно открывает БелАЭС, а коммунисты не менее торжественно сегодня возлагали цветы к памятнику Ленина на площади Независимости. А в другой, параллельной реальности женщины проведут свой традиционный марш, во дворах пройдут чаепития, а мы вам обо всем расскажем в нашем субботнем онлайне в 90-й день протестов после выборов.



Фото: TUT.BY