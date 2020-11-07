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Коммунисты на площади, Лукашенко на БелАЭС, женщины на марше. 90-й день протестов
07.11.2020 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко торжественно открывает БелАЭС, а коммунисты не менее торжественно сегодня возлагали цветы к памятнику Ленина на площади Независимости. А в другой, параллельной реальности женщины проведут свой традиционный марш, во дворах пройдут чаепития, а мы вам обо всем расскажем в нашем субботнем онлайне в 90-й день протестов после выборов.
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В другой, параллельной реальности женщины проведут свой традиционный марш, во дворах пройдут чаепития, а мы вам обо всем расскажем в нашем субботнем онлайне.
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