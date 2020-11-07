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Срок содержания под стражей Максима Знака истекает в понедельник. Документов о продлении он не получал

07.11.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 9 ноября, истекает двухмесячный срок содержания под стражей Максима Знака. По состоянию на 6 ноября Знак не получал постановлений о продлении срока содержания под стражей. Адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко подали в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного преследования члена президиума Координационного совета Максима Знака. Об этом TUT.BY рассказал Лаевский.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее были отклонены все ходатайства защиты об изменении меры пресечения — личное поручительство, домашний арест, залог, подписка о невыезде.

Помимо ходатайства в СК, адвокаты обратилась и в Генеральную прокуратуру с ходатайством о том, чтобы прокуратура не продлевала срок содержания под стражей.

— Мы пока не знаем наверняка, какое решение принято. С учетом того, что Максиму за эти два месяца не предъявлено ни одного из его высказываний, которые следователи считают преступлением, и не проведен допрос по ним, уже это обстоятельство показывает беспочвенность его изоляции от общества. На момент нашего посещения Максима в СИЗО 6 ноября он не получал постановлений о продлении срока содержания под стражей. Ждем понедельника, — говорят адвокаты.

В своем ходатайстве в Следственный комитет о прекращении уголовного преследования Максима Знака защита снова обосновывала, почему, по их мнению, юрист не совершал действий, которые бы могли образовывать состав преступления: не было призывов, не было направленности против национальной безопасности.

— Выражение мнения по правовым вопросам не может являться призывами к действиям, наносящим вред национальной безопасности. Ведь если человек говорит о необходимости верховенства права, то это, напротив, укрепляет национальную безопасность. Высказывания же о необходимости привлечения к ответственности за непропорциональное насилие — это законное требование, оно не может являться поводом для преследования, — считают адвокаты.

Ранее защитники уже заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав.

— Теперь, анализируя хронологию событий августа — сентября 2020 г., мы пришли к выводу о возможной связи уголовного преследования Знака с принятием «конституционно-правовой позиции по защите конституционного строя» Конституционного суда, опубликованного 25 августа, в которой утверждается о неконституционности создания Координационного совета. Эта конституционно-правовая позиция не может использоваться в качестве доказательства, выходит за рамки предусмотренных законом полномочий Конституционного суда, а выводы не учитывают конституционное право на свободу объединений и свободу выражения мнения, — говорят адвокаты.

В ходатайстве, поданном в СК, Лаевский и Пыльченко аргументировали свою позицию заключением профессора Дайнюса Жалимаса, председателя Конституционного суда Литвы. В своем заключении профессор Жалимас пишет, что принятие Конституционным судом Беларуси «конституционно-правовой позиции» о неконституционном характере Координационного совета не имело правовых оснований и не подкреплено фактами, поэтому такую позицию Конституционного суда Беларуси профессор рассматривает как политическую позицию.

— Помимо прочего, профессор Жалимас отмечает, что Координационный совет создан в рамках правомерных целей, соответствующих принципу верховенства права, как важный элемент демократии. Поэтому создание Координационного совета конституционно, а позиция Конституционного суда Беларуси не может служить каким-либо основанием для преследования членов Координационного совета, в том числе Максима Знака, — отмечают адвокаты.

 
 
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«Максиму за эти два месяца не предъявлено ни одного из его высказываний, которые следователи считают преступлением, и не проведен допрос по ним. Уже одно это...
 
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