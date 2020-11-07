ОБСЕ призывает власти Беларуси провести новые выборы президента. Наш МИД не согласен

Источник материала: Tut.by

Выборы президента Беларуси 9 августа сопровождались нарушениями на всех стадиях, говорится в докладе ОБСЕ. Организация призвала отменить результаты голосования и провести новое.



Фото: osce.org

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам. Результаты голосования 9 августа следует аннулировать в силу «нарушений на всех стадиях» избирательного процесса, отмечается в докладе ОБСЕ, представленном на заседании организации 5 ноября.

Кроме того, составители документа осудили пытки и «массовые и систематические» нарушения прав человека в стране, нарушение в Беларуси прав на юридическую защиты, свободу собраний, увольнения протестующих и бастующих, угрозы изымать детей из семей тех, кто не поддерживает действующую власть, и т.д.

Среди прочих рекомендаций ОБСЕ есть и касающаяся отзыва иска Министерства информации о лишении сетевого издания TUT.BY статуса СМИ, а также разблокировки 70 сайтов, которые сейчас заблокированы.

Напомним, в отношении Беларуси второй раз в истории применен Московский механизм ОБСЕ: миссия экспертов изучает ситуацию с правами человека после президентских выборов. В предыдущий раз такой шаг предпринимался в 2010 году. Подробнее о том, что значит Московский механизм ОБСЕ для Беларуси, мы рассказывали здесь .

А что говорит наш МИД?

С позицией ОБСЕ не согласился МИД Беларуси.

Представленный ОБСЕ доклад о ситуации в Беларуси Минск считает не основанным на достаточно подтвержденных фактах и доказательствах и не учитывающим официальную позицию. Поэтому белорусские власти не считают документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нем рекомендациями. Такое заявление сделал посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Дапкюнас объяснил, что власти Беларуси ощущают угрозу серьезного вмешательства извне во внутренние дела суверенной страны.

— В этих условиях власть попросту вынуждена идти на жесткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране социально-экономической и внутриполитической стабильности и обеспечению национальной безопасности, — отметил он.

Дапкюнас также выразил сожаление о том, что участники ОБСЕ, не исчерпав всех возможностей для обсуждения своей озабоченности в рамках политического диалога, запустили наиболее жесткий и конфронтационный вариант применения «московского механизма», который фактически исключает возможность доброжелательного сотрудничества сторон.