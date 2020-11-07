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Лукашенко прокомментировал выборы в США: «Это же позорище, издевательство над демократией»
07.11.2020 14:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко, открывая БелАЭС, рассказал прессе, как будет принята в Беларуси новая Конституция и как он относится к выборам в США. Его цитируют приближенный к пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого» и госСМИ.
— Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф: белорусам это не надо, — сказал Лукашенко.
Он также прокомментировал ситуацию в США.
— Вы посмотрите,
Он считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при том или ином исходе выборов в США,
«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, в США сейчас подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов палаты представителей, 35 законодателей сената американского конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов США Джозеф Байден.
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Он считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при том или ином исходе выборов в США.
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