Лукашенко прокомментировал выборы в США: «Это же позорище, издевательство над демократией»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, открывая БелАЭС, рассказал прессе, как будет принята в Беларуси новая Конституция и как он относится к выборам в США. Его цитируют приближенный к пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого» и госСМИ.



Фото: Пул Первого

— Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф: белорусам это не надо, — сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал ситуацию в США.

— Вы посмотрите, что творится с этими выборами . Это же позорище, издевательство над этой демократией, — подчеркнул Лукашенко.

Он считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при том или ином исходе выборов в США, сообщают госСМИ, и собирается «посмотреть», как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси.

«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в США сейчас подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов палаты представителей, 35 законодателей сената американского конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов США Джозеф Байден.