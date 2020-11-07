Страх? Но попрание чувства собственного достоинства заставляет человека забыть о страхе

Источник материала: Tut.by

Беларусь — единственная страна мира, в которой 7 ноября осталось официальным праздником. Но захватившая умы больше ста лет назад идея коммунизма жива до сих пор по всему миру. Хайек писал, что идея коммунизма невероятно привлекательна и в теории не имеет изъянов. Но на практике все иначе. На пике его строительства вместо рая на земле получались репрессии и продукты по карточкам, потому что люди по своей природе антикоммунисты и вообще своим поведением часто разрушают стройные идеи и теории.



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Идея «государство — это я» тоже симпатичная. Мудрый и справедливый правитель поможет всем, всех рассудит и направит. Почему бы и нет? У этой идеи даже есть прототипы в природе — улей и муравейник. Но законы муравейника и улья непреложны, а персонифицированного государства — легко подменяемы «справедливостью», которая рано или поздно перерастает в произвол.

Другая несостоятельность этой идеи в том, что люди — это не пчелы и не муравьи, они чего-то хотят, даже не так: они испытывают какие-то чувства за пределами «голода, страха смерти и полового инстинкта».

Конечно, бывают и люди-муравьи, которые просто физически не способны понять людей-людей, потому что они уверены, что все такие, как они. А отличия есть, и немалые. У людей, например, бывает чувство собственного достоинства, а у муравьев его нет.

Это чувство… Я не писатель, наверняка есть четкие определения и красивые описания. Но вы знаете… Оно как деймон, зверек-душа человека из «Темной материи» Пулмана. Попробуй отделить деймона от человека, хотя бы прикоснуться к нему — и его хозяин будет страдать или даже погибнет.

Попрание чувства собственного достоинства заставляет человека забыть о страхе, потому что иначе ему будет невыносимо тяжело. Муравью все равно. Человеку — нет. И пока муравьи не попытаются стать людьми, чтобы почувствовать боль, а не страх, шансов сдвинуть ситуацию в Беларуси с мертвой точки нет.

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