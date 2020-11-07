Лукашенко перестал поздравлять белорусов с революцией

Источник материала: Tut.by

Впервые в официальном поздравлении Александра Лукашенко по случаю 7 ноября традиционная формулировка «Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции» претерпела изменения.



Фото: TUT.BY

В новом поздравлении по случаю 7 ноября слово «революция» вообще отсутствует. В 2020 году Александр Лукашенко впервые поздравил белорусов с «Днем Великого Октября».

Ранее в поздравлениях всегда присутствовало название праздника — День Октябрьской революции. Это было логично, так как Беларусь — единственная на постсоветском пространстве страна (кроме непризнанного Приднестровья), где 7 ноября празднуется именно начало революционного восстания. Однако в нынешнем поздравлении слово «революция» отсутствует в принципе.

Thinktanks.by проанализировал поздравления Лукашенко за последние 10 лет. Вот выдержки из них:

В 2019 году в поздравлении Лукашенко по случаю 7 ноября говорилось: «Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма. Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие».

году в поздравлении Лукашенко по случаю 7 ноября говорилось: «Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма. Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие». В 2018 году Лукашенко заявлял, что Октябрьская революция в летописи человечества стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее.

году Лукашенко заявлял, что Октябрьская революция в летописи человечества стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее. В 2017 году Александр Лукашенко поздравил белорусов с 100-летним юбилеем Октябрьской революции. «Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек», — заявил тогда Лукашенко.

году Александр Лукашенко поздравил белорусов с 100-летним юбилеем Октябрьской революции. «Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек», — заявил тогда Лукашенко. В 2016 году, поздравляя с Днем Октябрьской революции, он сообщил, что «мы гордимся трудовыми подвигами, воинским героизмом, научными открытиями советского времени».

году, поздравляя с Днем Октябрьской революции, он сообщил, что «мы гордимся трудовыми подвигами, воинским героизмом, научными открытиями советского времени». В 2015 году Лукашенко сказал, что «для многих из нас 7 ноября — дорогой сердцу праздник, символ трудового героизма первых пятилеток, воинского подвига в годы Великой Отечественной войны, ярких достижений во всех сферах жизни общества послевоенных лет».

году Лукашенко сказал, что «для многих из нас 7 ноября — дорогой сердцу праздник, символ трудового героизма первых пятилеток, воинского подвига в годы Великой Отечественной войны, ярких достижений во всех сферах жизни общества послевоенных лет». В 2014 году он поздравил соотечественников «с историческим праздником — Днем Октябрьской революции». Как заявил Лукашенко: «Присущие нашему обществу мир, стабильность и согласие — закономерный итог того, что мы не отвергли социальные завоевания Великого Октября, не предали идеалы равноправия, справедливости и бескорыстного служения людям».

году он поздравил соотечественников «с историческим праздником — Днем Октябрьской революции». Как заявил Лукашенко: «Присущие нашему обществу мир, стабильность и согласие — закономерный итог того, что мы не отвергли социальные завоевания Великого Октября, не предали идеалы равноправия, справедливости и бескорыстного служения людям». В 2013 году в поздравлении говорилось, что «сегодня Октябрьская революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и демократических свобод, не утрачивает своего значения как знаменательное событие мировой истории».

году в поздравлении говорилось, что «сегодня Октябрьская революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и демократических свобод, не утрачивает своего значения как знаменательное событие мировой истории». В 2012 году, в поздравлении по случаю 95-й годовщины Октябрьской революции было сказано: «Для нас эта дата была и остается дорогим сердцу торжеством, символом стремления миллионов людей к воплощению мечты о новом мире, основанном на принципах уважения человека труда, равенства и справедливости». Общаясь с журналистами в этот день, Лукашенко сказал: «Седьмого ноября мы празднуем день Октябрьской революции. Мне приемлемы все идеи, с которыми революционеры шли к народу. Тогда они шли с хорошими идеями: земля — крестьянам, фабрики — рабочим, наведение порядка, спасение страны и т. д. Ни одного плохого лозунга не было. И под этими лозунгами революция победила».

году, в поздравлении по случаю 95-й годовщины Октябрьской революции было сказано: «Для нас эта дата была и остается дорогим сердцу торжеством, символом стремления миллионов людей к воплощению мечты о новом мире, основанном на принципах уважения человека труда, равенства и справедливости». Общаясь с журналистами в этот день, Лукашенко сказал: «Седьмого ноября мы празднуем день Октябрьской революции. Мне приемлемы все идеи, с которыми революционеры шли к народу. Тогда они шли с хорошими идеями: земля — крестьянам, фабрики — рабочим, наведение порядка, спасение страны и т. д. Ни одного плохого лозунга не было. И под этими лозунгами революция победила». В 2011 году, после традиционного поздравления с Днем Октябрьской революции, в официальном поздравлении было сказано, что «сегодняшний мир и стабильность в обществе, отсутствие резкого социального расслоения, верховенство закона и порядок являются доказательством правильности выбранного пути. Убежден, что, несмотря на временные трудности, мы продолжим уверенное движение вперед — к обеспечению достойной жизни граждан».