«Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим». Лукашенко обещает принять новую Конституцию «без ломки»

Источник материала: Tut.by

Открывая БелАЭС, Лукашенко рассказал, что новую Конституцию в стране примут без «без всякой ломки и катастроф». Однако готового варианта документа еще нет.



Фото: Пул Первого

— Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим. Я больше чем кто-либо это понимаю. Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему красиво. Потому что сломать просто, а потом восстановить будет очень сложно или, возможно, не получится, — цитирует Лукашенко его пресс-служба . — Поэтому давайте не будем ломать, давайте не будем бросаться в омут этих событий.

— Нашему поколению не стыдно, уходя из политики, экономики, передать вам, новому молодому поколению, и предъявить вам то, что мы создали. Но самое главное — мы передаем нашим детям, внукам суверенную, независимую страну. Впервые в многовековой истории мы имеем свое государство со всеми атрибутами, — заявил он.

По словам Александра Лукашенко, новую Конституцию «мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед.

— Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо.

Он напомнил, что работа над новой Конституцией ведется не первый год. Он уже отклонил два проекта, потому что они были «слишком мягкими» и не отвечали запросам общества.

— Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту. Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать.

Лукашенко заявил, что для обсуждения возможных изменений в Конституцию в стране проходили диалоговые площадки. И он сам был сторонником их проведения на уровне регионов, в трудовых и молодежных коллективах.

— Мы сейчас формируем план наших дальнейших действий, собираем всю информацию. И когда мы ее соберем к Всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами. И уже должны быть наметки нового проекта Конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю. Конституцию, как я сказал, в СИЗО и на улице не напишешь. Это сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ — это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование.