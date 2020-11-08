США затруднились с ответом, кого считать законным лидером Беларуси

Источник материала: Tut.by

В США не могли ответить на вопрос по поводу того, кого в настоящее время Соединенные штаты считают законным лидером Беларуси. Но отметили, что политика в отношении нашей страны остается неизменной. Комментарий прозвучал во время телефонного брифинга для СМИ, посвященного докладу «Московского механизма» по Беларуси. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Госдепартамента США.



Джордж Кент. Фото: Reuters

Отвечая на вопрос корреспондента CNN, заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент озвучил позицию Соединенных Штатов.

«Что касается легитимности, я думаю, будет честно сказать, что мы не считаем избирательный процесс 9 августа свободным и справедливым. Фальсифицированные результаты, которые были объявлены через несколько дней, не могут никому придать легитимности, и поэтому нам трудно считать кого-либо, претендующего на победу в тех процессах 9 августа, законно избранным лидером страны», — заявил он.

Он отметил, что политика США в отношении Беларуси остается прежней.

«Мы поддерживаем суверенную, независимую, процветающую, демократическую страну, и это было основой нашей политики на протяжении последних нескольких лет», — отметил Кент.

Он также ответил на вопрос по поводу дипломатических отношений между Беларусью и США. По его словам, решение по поводу того, отправят ли Соединенные Штаты выдвинутую на должность посла в Беларуси Джули Фишер, еще не принято. Должно быть решение Сената США, но окончательное голосование еще не назначено, пояснил он.