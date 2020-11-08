В помощь предпринимателю: что нужно знать о проверках в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Проверка – стрессовая ситуация и для проверяемого и для проверяющего. Поэтому чем лучше будут подготовлены обе стороны, тем меньше времени, нервов и денег (штрафов) будет потрачено. Sputnik разобрался в правилах и нюансах.

Основной нормативный документ, который определяет правила проведения проверок, это Указ президента №510. Появился он еще в 2009 году и, пережив множество изменений, здравствует до сих пор.

Вы можете не ожидать проверок, если не прошло два года со дня регистрации вашей организации. Но у любого правила есть исключения. К вам могут прийти и раньше этого срока, если поручит президент, Комитет госконтроля, органы уголовного преследования.

Комитет госконтроля с учетом предложений других контролеров утверждает план выборочных проверок. "Выборочными" они называются в Указе, но для простоты восприятия будем называть их "плановыми".

Причем в план проверок нельзя включить любую организацию или индивидуального предпринимателя просто по желанию контролеров. У каждого контролирующего органа разработаны и утверждены так называемые критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов.

CC0 / pixabay / cloudhoreca / pixabay / cloudhoreca План проверок два раза в год (в декабре и июне) появляется на сайте Комитета госконтроля

Контролеры различными способами собирают информацию об организациях, которые они вправе проверять, анализируют эту информацию и на основании определенных критериев выставляют каждому оценку. Те, у кого оценка "неуд", считаются потенциальными нарушителями, относятся к высокой степени риска и попадают в компанию претендентов для включения в план проверок.

План проверок два раза в год (в декабре и июне) появляется на сайте Комитета госконтроля. В нем указаны все организации, которые ожидает проверка в ближайшем полугодии, контролирующий орган, который будет проводить проверку (таких органов может быть несколько), месяц проверки. Точная дата начала проверки планом не определена, и контролеры могут появиться у вас даже в последний день месяца.

И если организация включена в план проверок, то ни ребрендинг, ни реорганизация от не спасут. Проверка будет проведена у правопреемника.

О проведении проверки вы должны быть уведомлены не позднее, чем за 10 рабочих дней до ее начала. Из уведомления вы также узнаете, кто вас будет проверять, каков проверяемый период и что будут проверять. Важно: вопросы проверки должны относиться к компетенции контролирующего органа. То есть санстанция не может проверять бухгалтерию, а налоговая – соблюдение противопожарной безопасности.

© Sputnik / Виктор Толочко Вопросы проверки должны относиться к компетенции контролирующего органа: санстанция не может проверять бухгалтерию, а налоговая – соблюдение противопожарной безопасности

Хорошая новость – Указ №510 запрещает проводить плановые проверки в одной организации чаще, чем один раз в три года.

Плохая новость – в любой момент у вас может быть проведена внеплановая проверка. Но при наличии определенных Указом оснований.

Их два.

Первое – это наличие информации, свидетельствующей о нарушении законодательства или о фактах причинения какого-либо вреда жизни, здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, историко-культурным ценностям, безопасности государства. Однако эта информация должна быть подтверждена документами или свидетельскими показаниями.

Если на вас в налоговую жалуется конкурент и просит, чтобы вас проверили, он должен представить документы, подтверждающие факт нарушений, или письменное согласие на дачу свидетельских показаний о них.

И второе – в случае использования организацией бюджетных средств, средств государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, государственного имущества, мер государственной поддержки.

Есть еще и третье основание для назначения внеплановой проверки, но оно касается банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и организаций, входящих в состав банковских холдингов. Но это совсем другая история и тема для отдельной статьи.

© Sputnik / Виктор Толочко Внеплановые проверки могут назначить по поручению президента, Совмина, а также руководством Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, других контролирующих органов

Внеплановые проверки по вышеуказанным основаниям могут быть назначены по поручению президента, Совмина, а также руководством Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры и иных контролирующих органов в пределах их полномочий.

Важная деталь! Перечень вопросов, которые могут проверяться во время внеплановой проверки, органичен. Это могут быть только те сферы деятельности, к которым относятся факты, послужившие основанием для назначения проверки. То есть, например, при наличии информации о нарушениях при совершении сделок с ценными бумагами проверяются только такие сделки.

Следует учитывать, что в случае внеплановой проверки заблаговременного уведомления (как при плановой) вы не получите и времени для подготовки не будет.

Итак, "цель" определена, контролеры подготовили свои внутренние распорядительные документы, назначен проверяющий или группа проверяющих во главе с руководителем проверки.

О том, с чего начинается непосредственно проверка и как она должна проходить – в следующем материале.