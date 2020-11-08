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Головченко: средний ИП в Беларуси платит 200 рублей налогов в месяц

09.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Частный бизнес занимает в объеме валового внутреннего продукта Беларуси более 50%, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.

© Pixabay
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Глава правительства отметил, что частный бизнес в республике вырос "не на волне приватизации" в смутные времена на базе захвата госсобственности.

"Это энергичные, предприимчивые люди, которые построили бизнес, опираясь на свой талант, знания, усилия", – сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам премьера, в первом полугодии 2020 года средний индивидуальный предприниматель платил в месяц около 200 рублей налогов.

"Мне кажется, это вполне подъемная цифра для индивидуального предпринимателя", – сказал Головченко и добавил, что в Беларуси подоходный налог – один из самых низких в Европе.

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Теги: Минск
 
 
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По словам премьера, частный сектор в Беларуси занимает более половины ВВП и вырос благодаря энергичным и предприимчивым людям.
 
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