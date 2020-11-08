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Минск готов продавать электричество с БелАЭС по конкурентным ценам
09.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Беларусь готова реализовывать электроэнергию, выработанную на атомной станции в Островце, за рубеж по конкурентным ценам, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.
© Photo : Росатом / Аркадий Сухонин
По его словам, станция была возведена для нужд Беларуси, и ее энергия будет потребляться именно в республике.
"В то же время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны по конкурентным ценам", – сказал Каранкевич, его интервью было показано в воскресенье на телеканале "Беларусь 1".
Он также уточнил, что энергосистема республики может удовлетворить потребности зарубежных субъектов хозяйствования в необходимой энергии по приемлемой стоимости.
Кому продавать?
Напомним, что первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси во вторник, 3 ноября. В ответ на это Литва сообщила о
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что сейчас наиболее подходящий момент для постановлений об ограничении доступа электроэнергии из Беларуси и призвал Евросоюз "не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС ее электроэнергию".
Ранее страна-соседка уже неоднократно выступала против
Напомним, официальная церемония запуска
Власти Литвы неоднократно выступали против этого строительства.
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По словам главы Минэнерго, станция была возведена для нужд Беларуси, и ее энергия будет потребляться именно в республике.
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