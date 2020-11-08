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Минск готов продавать электричество с БелАЭС по конкурентным ценам

09.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Беларусь готова реализовывать электроэнергию, выработанную на атомной станции в Островце, за рубеж по конкурентным ценам, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

© Photo : Росатом / Аркадий Сухонин
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По его словам, станция была возведена для нужд Беларуси, и ее энергия будет потребляться именно в республике.

"В то же время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны по конкурентным ценам", – сказал Каранкевич, его интервью было показано в воскресенье на телеканале "Беларусь 1".

Он также уточнил, что энергосистема республики может удовлетворить потребности зарубежных субъектов хозяйствования в необходимой энергии по приемлемой стоимости.

Кому продавать?

Напомним, что первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси во вторник, 3 ноября. В ответ на это Литва сообщила о прекращении покупки электроэнергии у республики и направила очередную ноту.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что сейчас наиболее подходящий момент для постановлений об ограничении доступа электроэнергии из Беларуси и призвал Евросоюз "не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС ее электроэнергию".

© Photo : ДумаТВ
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Ранее страна-соседка уже неоднократно выступала против строительства Белорусской АЭС, мотивировав свою позицию небезопасностью станции. Белорусская сторона при этом настаивает, что БелАЭС отвечает всем требованиям, которые предъявляются к безопасности - это неоднократно подтверждалось экспертами международных комиссий, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

Напомним, официальная церемония запуска БелАЭС в Островце прошла в субботу, 7 ноября. Станция строилась по российскому проекту с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, который отвечает всем международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022-м.

Власти Литвы неоднократно выступали против этого строительства.

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Теги: Минск
 
 
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По словам главы Минэнерго, станция была возведена для нужд Беларуси, и ее энергия будет потребляться именно в республике.
 
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