Почем можно купить валюту в банках Беларуси в после выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Купить доллар по курсу от 2,585 рубля, евро - от 3,065 рубля, российский рубль - от 3,335 рубля можно в банках Минска утром в понедельник, сообщает Sputnik.

В минувшую пятницу на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к трем основным валютам корзины. Первые после выходных торги начались с падения доллара и подорожания евро и российского рубля.

Несмотря на то, что до окончания торгов еще несколько часов, столичные банки с самого утра в понедельник начали корректировать курсы валют.

Выгоднее всего купить доллар по курсу в 2,585 рубля можно в БСБ Банке, банке "Дабарбыт" и СтатусБанке. Беларусбанк реализует американскую валюту по 2,588 рубля, Абсолютбанк - по 2,589 рубля. Другие банки Минска предлагают доллар по курсу от 2,59 до 2,64 рубля.

Самый низкий курс евро в 3,065 рубля установили в понедельник утром в Беларусбанке. В БСБ Банке евро продают по курсу 3,069 рубля, в банке "Дабрабыт" и СтатусБанке - по 3,07 рубля. Также в столичных обменниках можно найти общеевропейскую валюту по курс от 3,075 до 3,12 рубля.

Лучший курс продажи российского рубля в 3,335 белорусского рубля за сотню предлагают в некоторых отделениях банка "Дабрабыт". В БСБ Банке и МТБанке российский рубль продают по 3,34 рубля, в Беларусбанке, банке "Решение" и РРБ-Банке - по 3,35 рубля. Российскую валюту минские банки также реализуют по курсу от 3,354 до 3,41 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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