"Лучше пущу пожить знакомых, чем продам дом". Почему рынок загородной недвижимости оказался "в панике"?

Источник материала: realt.by

За последние два месяца в базе Realt.by появилось несколько десятков новых - готовых или практически готовых - домов, которые продаются в связи с переездом их хозяев из Синеокой. Подобную тенденцию подтверждают и риэлтеры . В некоторых объявлениях прямо указана причина продажи. Цена в половине таких объектов близка к себестоимости их строительства и обустройства, кроме того, есть пометка "торг". В чем причина и почему это все может быть только лишней паникой? Попробуем ответить на эти вопросы.

Явно с любовью и для себя строили дом с участком 32 сотки в д. Пекалин, недалеко от Национального аэропорта. Дом 113 квадратных метров, на огромном участке рубленая банька с зоной барбекю, огород, теплица, свой внушительных размеров пруд. Дом 2017 года. Просят за него 92 тысячи.

Или вот - почти готовый коттедж в первой береговой линии Петровичского водохранилища. Дорогое место, шикарный вид на воду из панорамных окон, 200 квадратных метров. Все коммуникации, участок в 25 соток, ворота с электроприводом. Еще недавно за подобные дома просили заметно больше. Сейчас цена - 180 тысяч с торгом.

Не все собственники указывают причину продажи, но их дома об этом говорят лучше любых пояснений. Вот чудесный дом в Лысовичах, 22 км от кольцевой. Введен в эксплуатацию всего год назад, сделан по современному проекту, молодой сад уже плодоносит. Логичные 220 квадратных метров выставлены за 138 тысяч с торгом.

Еще один объект - по факту готовый бизнес, у которого даже в Инстаграме 12 тысяч подписчиков. White house, фотостудия-агроусадьба в Тарасово. Указано - "Срочная продажа!!!". В переписке подтвердили - владельцы бизнеса уезжают за границу.

Это цитата из объявления о продаже дома для большой семьи (или даже для двух) в агрогородке Озеро. Новый коттедж утеплен и готов под покраску. Скважина с хорошей водой, теплые полы. Второй этаж готов - на нем уже жили, в кадр попадают и кухня, и детская. Первый - под чистовую отделку. Дом в 340 квадратных метров предлагают за $137.500 в эквиваленте, мало того, возможен торг. Чудесный детский домик во дворе говорит о том, что семья планировала жить тут очень долго, и решение о переезде принято резко.

Таких объявлений становится все больше. «Многие дома продаются из-за переезда за границу», - говорили в середине октября риэлтеры. Эксперты уточняли: продавцы, как правило, молодые люди — бизнесмены, айтишники. В свое время многие из них купили коробки, вложили много денег в отделку домов, а сейчас вынуждены продавать с большим дисконтом. То, что по весне могло быть продано за 230 тысяч долларов, в ситуации срочности уходило на 60 тысяч дешевле.

"Не хочу продавать дом"

Частные истории продаж сейчас не звучат позитивно. В лучшем случае - что вложил, то отбил. В минусе только настроение и потраченные силы. Наш читатель Илья делится размышлениями:

- Я сам родом из райцентра, вырос в частном доме и всю сознательную жизнь мечтал о своем коттедже. Жена - архитектор (правда, маленький бизнес у нее другой), и мы проект нарисовали за два года до того, как смогли на аукционе купить подходящий участок в Колодищах. Несколько раз участвовал, но нормальные участки стоили неподъемно. Наш купили за 40 тысяч в эквиваленте. Приведение участка в порядок, коммуникации, строительство - мы на стройке провели три года своей жизни и еще год занимались отделкой.

За это время оставленные сосны подросли, деревья из питомника прижились, дочка в гимназию перешла, собаку завели. Только год смогли прожить в доме... Сейчас принято решение переезжать. Для меня есть хорошая вакансия (не буду называть страну), у жены там живет мама. И то, что происходит в стране... в общем, уезжать нужно хотя бы ради безопасности. Жена уже продает свой бизнес. Правда, пока безуспешно. Ну и хотели выставлять дом на продажу. Обращался в агентство, мне сказали, что если продавать срочно, рассчитывай на 140 тысяч в лучшем случае. А то и 100 тысяч. Вложили вдвое больше...

Агент говорит: сейчас почти все, у кого есть деньги, сами думают, что, возможно, придется уезжать. Илья считает: выигравшие от складывающейся ситуации найдутся.

- У меня есть (назовем его так) очень дальний родственник. После выборов мы созванивались только раз, на днях. Рассказал ему, что меня задерживали. Разговора после этого не получилось. Он на полном серьезе сказал, что таких, как мы с женой, нужно из страны выгнать.

Илья цитирует "Собачье сердце", высказывания Шарикова про "взять все - и поделить". Но говорит, что после этой беседы задумался, стоит ли продавать дом в принципе.

- Мы строили его, как родину. Не хочу, чтобы там жили те, кто сейчас гонит меня из страны, надо думать над вариантами. Может быть, поселим тут семью подруги жены, пусть присматривают за домом и платят коммуналку, пока все наладится...

Ласточки оптимизма

Впрочем, в позитивный сценарий, в то, что политическая ситуация наладится, верят не так мало людей. Как иначе объяснить результаты последних аукционов по земельным участкам? Есть же люди, готовые за участок под застройку в том же Дроздово заплатить 130 тысяч долларов, 63 - за надел в Лесковке и 42 - за кусочек земли в Колодищах? Значит, есть и те, кто купит дома, выставленные на продажу уезжающими. Главное, чтобы их количество не выросло до сотен и тысяч. На такие объемы оптимистов, скорее всего, не хватит.

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