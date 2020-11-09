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"Лучше пущу пожить знакомых, чем продам дом". Почему рынок загородной недвижимости оказался "в панике"?
09.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За последние два месяца в базе Realt.by появилось несколько десятков новых - готовых или практически готовых - домов, которые продаются в связи с переездом их хозяев из Синеокой. Подобную тенденцию
"Продаём по причине переезда"
Это цитата из объявления о продаже
Еще один объект - по факту готовый бизнес, у которого даже в Инстаграме 12 тысяч подписчиков.
Не все собственники указывают причину продажи, но их дома об этом говорят лучше любых пояснений. Вот чудесный
Или вот -
Явно с любовью и для себя строили
"В связи с последними событиями" продается
Таких объявлений становится все больше. «Многие дома продаются из-за переезда за границу», - говорили в середине октября риэлтеры. Эксперты уточняли: продавцы, как правило, молодые люди — бизнесмены, айтишники. В свое время многие из них купили коробки, вложили много денег в отделку домов, а сейчас вынуждены продавать с большим дисконтом. То, что по весне могло быть продано за 230 тысяч долларов, в ситуации срочности уходило на 60 тысяч дешевле.
"Не хочу продавать дом"
Частные истории продаж сейчас не звучат позитивно. В лучшем случае - что вложил, то отбил. В минусе только настроение и потраченные силы. Наш читатель Илья делится размышлениями:
- Я сам родом из райцентра, вырос в частном доме и всю сознательную жизнь мечтал о своем коттедже. Жена - архитектор (правда, маленький бизнес у нее другой), и мы проект нарисовали за два года до того, как смогли на аукционе купить подходящий участок в Колодищах. Несколько раз участвовал, но нормальные участки стоили неподъемно. Наш купили за 40 тысяч в эквиваленте. Приведение участка в порядок, коммуникации, строительство - мы на стройке провели три года своей жизни и еще год занимались отделкой.
За это время оставленные сосны подросли, деревья из питомника прижились, дочка в гимназию перешла, собаку завели. Только год смогли прожить в доме... Сейчас принято решение переезжать. Для меня есть хорошая вакансия (не буду называть страну), у жены там живет мама. И то, что происходит в стране... в общем, уезжать нужно хотя бы ради безопасности. Жена уже продает свой бизнес. Правда, пока безуспешно. Ну и хотели выставлять дом на продажу. Обращался в агентство, мне сказали, что если продавать срочно, рассчитывай на 140 тысяч в лучшем случае. А то и 100 тысяч. Вложили вдвое больше...
Агент говорит: сейчас почти все, у кого есть деньги, сами думают, что, возможно, придется уезжать. Илья считает: выигравшие от складывающейся ситуации найдутся.
- У меня есть (назовем его так) очень дальний родственник. После выборов мы созванивались только раз, на днях. Рассказал ему, что меня задерживали. Разговора после этого не получилось. Он на полном серьезе сказал, что таких, как мы с женой, нужно из страны выгнать.
Илья цитирует "Собачье сердце", высказывания Шарикова про "взять все - и поделить". Но говорит, что после этой беседы задумался, стоит ли продавать дом в принципе.
- Мы строили его, как родину. Не хочу, чтобы там жили те, кто сейчас гонит меня из страны, надо думать над вариантами. Может быть, поселим тут семью подруги жены, пусть присматривают за домом и платят коммуналку, пока все наладится...
Ласточки оптимизма
Впрочем, в позитивный сценарий, в то, что политическая ситуация наладится, верят не так мало людей. Как иначе объяснить результаты последних аукционов по земельным участкам? Есть же люди, готовые за участок под застройку в том же Дроздово заплатить 130 тысяч долларов, 63 - за надел в Лесковке и 42 - за кусочек земли в Колодищах? Значит, есть и те, кто купит дома, выставленные на продажу уезжающими. Главное, чтобы их количество не выросло до сотен и тысяч. На такие объемы оптимистов, скорее всего, не хватит.
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"Лучше пущу пожить знакомых, чем продам дом". Почему рынок загородной недвижимости оказался "в панике"?
За последние два месяца в базе Realt.by появилось несколько десятков новых - готовых или практически готовых - домов, которые продаются в связи с переездом их хозяев из...
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