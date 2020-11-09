Платформа с токенами белорусских предприятий отработала год. Сколько удалось заработать?

Источник материала: Tut.by

Общая сумма собранных инвестиций платформой Банка БелВЭБ — FINSTORE.BY — за год превысила 9,3 млн долларов в эквиваленте, а сумма выплаченного дохода — 200 тыс. долларов, сообщила пресс-служба банка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первые токены ICO белорусcкого предприятия — СООО «Белвест» — появились на площадке 1 ноября 2019 года. За год заказчиками платформы стали 27 белорусских предприятий различных сфер деятельности: промышленности, строительства, торговли, инженерных и финансовых услуг и др.

Клиентами платформы стали более двух тысяч инвесторов из Беларуси и иностранных государств, которым были предложены для инвестиций токены, номинированные в четырех валютах (белорусские и российские рубли, доллары и евро), со сроками обращения от 6 месяцев до 10 лет и уровнем доходности до 9,55% годовых в иностранной валюте и 22% годовых в белорусских рублях.

Недавно на платформе появился первый токен ICO, обеспеченный банковской гарантией. Он был выпущен в интересах Китайско-Белорусского совместного закрытого акционерного общества «Компания по развитию индустриального парка» в партнерстве с Банком БелВЭБ. Весь объем выпуска был приобретен менее чем за 3 дня.

В планах следующего года в компании называют и новые инвестиционные возможности, и расширение технического функционала платформы, новые виды токенов.