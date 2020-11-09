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ФПБ: в октябре подрожали гречка, рыба и яблоки, но дефицита нет
09.11.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Дефицита продуктов в Беларуси нет, но наблюдается существенный рост цен на отдельные продукты питания, сообщила журналистам в понедельник заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Елена Манкевич.
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Сегодня профсоюзы отчитались СМИ об итогах мониторинга цен в стране в октябре. ФПБ продолжает каждый месяц отслеживать цены на важнейшие товары и услуги во всех районных центрах Беларуси. В условиях пандемии и повышенного спроса на отдельные группы товаров профсоюзы с мая проводят еженедельный экспресс-мониторинг по 27 наиболее востребованным позициям.
"В целом (…) цены остались в пределах процента инфляции, выше по основным позициям они не поднялись. Но на ряд позиций мы все-таки зафиксировали, с нашей точки зрения, достаточно существенный рост цен", – приводит слова Манкевич
По ее словам, это масло растительное, крупа гречневая, рис, рыба и отдельные позиции фруктов – яблоки и цитрусовые.
ФПБ пришла к выводу, что подорожание связано с тем, что крупа гречневая, рис, растительное масло – завозные продукты, рассказала Манкевич.
Зампредседателя ФПБ напомнила, что этой весной федерация выступила с инициативой введения моратория на рост цен на социально значимые товары.
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После начала пандемии коронавируса, когда в стране в разы подскочили цены на лимоны и имбирь, ФПБ ежемесячно проводит мониторинг цен на продукты питания.
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