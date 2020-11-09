Во Всемирной ядерной ассоциации позитивно оценили ввод БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя Sputnik. Присоединение Беларуси к числу стран, использующих ядерную энергию для производства чистой, надежной и рентабельной электроэнергии, позитивно отразится на мировой энергетической отрасли, сообщили на сайте Всемирной ядерной ассоциации.

Первый блок БелАЭС был включен в белорусскую энергосистему 3 ноября. "Когда оба блока будут работать на полную мощность, электростанция мощностью 2382 МВт позволит избежать ежегодных выбросов более 18 миллионов тонн углекислого газа за счет замены угольной генерации", отмечается в докладе.

Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон считает, что на пути к устойчивой и низкоуглеродной энергетике необходимо наращивать новые ядерные мощности. Ввод БелАЭС гендиректор назвала "жизненно важным вкладом в достижение этой цели".

Официальная церемония запуска БелАЭС в Островце состоялась 7 ноября. Станция строилась по российскому проекту с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, который отвечает всем международным требованиям надежности и безопасности. Первый блок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй в 2022-м.

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