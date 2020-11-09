Минтруда рассказало, в какую сумму обойдется повышение пенсий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. На выплату пенсий в 2020 году направят более 13,4 миллиардов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Беларуси.

В том числе на перерасчет по указу №409 пойдет 64,7 миллионов рублей. В сообщении отмечается, что перерасчет с 1 декабря затронет трудовые пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

"Размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии", - говорится в сообщении.

Перерасчет в декабре будет произведен более чем 2,4 миллионам пенсионеров. В результате средний размер пенсии по возрасту с учетом надбавок за декабрь составит 499,7 рубля.

Пенсионеры - это святое

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября заявил , что пенсионеры – это святое и поддерживать их необходимо, как бы ни было сложно. По его словам, обязательно надо помочь пенсионерам и ветеранам, так как это наша опора.

"Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали. Пожилых людей необходимо поддерживать, как бы ни было сложно. Пенсионеры – это святое", – сказал Лукашенко.

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