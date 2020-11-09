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Минтруда рассказало, в какую сумму обойдется повышение пенсий
09.11.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя - Sputnik. На выплату пенсий в 2020 году направят более 13,4 миллиардов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В том числе на перерасчет по указу №409 пойдет 64,7 миллионов рублей. В сообщении отмечается, что перерасчет с 1 декабря затронет трудовые пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
"Размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии", - говорится в сообщении.
Перерасчет в декабре будет произведен более чем 2,4 миллионам пенсионеров. В результате средний размер пенсии по возрасту с учетом надбавок за декабрь составит 499,7 рубля.
Пенсионеры - это святое
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября
"Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали. Пожилых людей необходимо поддерживать, как бы ни было сложно. Пенсионеры – это святое", – сказал Лукашенко.
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Сумма, на которую увеличатся выплаты, у каждого пенсионера будет своя, так как она зависит от стажа, заработной платы до выхода на пенсию, и надбавок.
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