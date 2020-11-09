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Виктору Бабарико исполняется 57 лет. День рождения экс-банкир проводит в СИЗО КГБ

09.11.2020 12:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня экс-главе Белгазпромбанка и претенденту в кандидаты на пост президента Виктору Бабарико исполняется 57 лет. Этот день он проводит в СИЗО КГБ.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Виктор Бабарико родился в 1963 году. Вырос экс-банкир в Заводском районе Минска. Получил образование по специальности «теоретическая механика» в БГУ, потом изучал экономику в Академии управления при Кабинете министров Беларуси, а в 37 лет окончил магистратуру БГЭУ.

Виктор Бабарико известен в первую очередь как банкир и участник президентской гонки 2020 года. В банковскую сферу он пришел в 1995 году, в Белгазпромбанке — с 2000 года. В мае 2020 вышел из состава правления Белгазпромбанка и заявил о намерении баллотироваться на пост президента Беларуси.

Бабарико также известен как филантроп, коллекционер и меценат. С его фамилией ассоциируется деятельность благотворительного фонда «Шанс», одним из учредителей которого стал банкир. Банкир инициировал создание культурного арт-пространства «Ок16». Его же усилиями в Беларусь вернулись больше сотни произведений искусства белорусских авторов. Загоревшись этой идеей, Виктор Бабарико на протяжении почти десяти лет методично и уверенно создавал художественную коллекцию Белгазпромбанка, в которую вошли картины Шагала и Сутина, а также других известных уроженцев Беларуси. В 2017 году открылась доступная для посетителей галерея проекта «Арт-Беларусь». В июне 2020 года полторы сотни картин корпоративной коллекции банка были приобщены к громкому уголовному делу и скрыты от глаз посетителей галереи.

11 июня, спустя месяц после того как Бабарико покинул состав правления Белгазпромбанка, туда пришел с обыском департамент финансовых расследований КГК. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Через неделю был задержан сам Бабарико и его сын Эдуард. Спустя два дня после задержания новоиспеченному политику было предъявлено обвинение по уголовному делу. Сначала звучали обвинения в легализации средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов и дача взятки, позже последний пункт был переквалифицирован в получение взятки.

С 18 июня Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ, срок пребывания под стражей экс-банкиру продлен до 18 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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С 18 июня Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ, срок пребывания под стражей экс-банкиру продлен до 18 декабря.
 
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