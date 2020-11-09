Максим Знак остается под стражей до 9 января

Источник материала: Tut.by

Защитники Максима Знака, члена президиума Координационного совета, сообщили о том, что подзащитному продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Сегодня нам стало известно, что еще перед выходными Следственный комитет и Генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей ещё на 2 месяца, то есть до 9 января. Поэтому Максим остается в СИЗО. Продолжение содержания Максима Знака под стражей мы считаем незаконным и необоснованным, сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим», — сообщили адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак и Евгений Пыльченко.

Ранее защитники уже заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав.

— Теперь, анализируя хронологию событий августа — сентября 2020 г., мы пришли к выводу о возможной связи уголовного преследования Знака с принятием «конституционно-правовой позиции по защите конституционного строя» Конституционного суда, опубликованного 25 августа, в которой утверждается о неконституционности создания Координационного совета. Эта конституционно-правовая позиция не может использоваться в качестве доказательства, выходит за рамки предусмотренных законом полномочий Конституционного суда, а выводы не учитывают конституционное право на свободу объединений и свободу выражения мнения, — говорят адвокаты.

В ходатайстве, поданном в СК, Лаевский и Пыльченко аргументировали свою позицию заключением профессора Дайнюса Жалимаса , председателя Конституционного суда Литвы. В своем заключении профессор Жалимас пишет, что принятие Конституционным судом Беларуси «конституционно-правовой позиции» о неконституционном характере Координационного совета не имело правовых оснований и не подкреплено фактами, поэтому такую позицию Конституционного суда Беларуси профессор рассматривает как политическую позицию.

— Помимо прочего, профессор Жалимас отмечает, что Координационный совет создан в рамках правомерных целей, соответствующих принципу верховенства права, как важный элемент демократии. Поэтому создание Координационного совета конституционно, а позиция Конституционного суда Беларуси не может служить каким-либо основанием для преследования членов Координационного совета, в том числе Максима Знака, — отмечают адвокаты.