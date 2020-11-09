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Максим Знак остается под стражей до 9 января
09.11.2020 13:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Защитники Максима Знака, члена президиума Координационного совета, сообщили о том, что подзащитному продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца.
«Сегодня нам стало известно, что еще перед выходными Следственный комитет и Генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей ещё на 2 месяца, то есть до 9 января. Поэтому Максим остается в СИЗО. Продолжение содержания Максима Знака под стражей мы считаем незаконным и необоснованным, сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим», — сообщили адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак и Евгений Пыльченко.
Ранее защитники уже заявляли, что фактически Знак подвергся уголовному преследованию в связи с выражением им профессионального мнения по правовым вопросам и реализацией фундаментальных прав.
— Теперь, анализируя хронологию событий августа — сентября 2020 г., мы пришли к выводу о возможной связи уголовного преследования Знака с принятием
В ходатайстве, поданном в СК, Лаевский и Пыльченко аргументировали свою позицию заключением
— Помимо прочего, профессор Жалимас отмечает, что Координационный совет создан в рамках правомерных целей, соответствующих принципу верховенства права, как важный элемент демократии. Поэтому создание Координационного совета конституционно, а позиция Конституционного суда Беларуси не может служить каким-либо основанием для преследования членов Координационного совета, в том числе Максима Знака, — отмечают адвокаты.
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Защитники Максима Знака, члена президиума Координационного совета, сообщили о том, что подзащитному продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца.
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