|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 ноября 2020 года
09.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Снижение цен на вторичном рынке продолжается. За последнюю неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и составляет на данный момент 1311 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков - 36 $/м2, что является минимальным значение за последние 2 года.
За последние 7 дней количество объектов на рынке выросло еще на 3.1%. Динамика объёма предложения остаётся положительной уже двенадцатую неделю подряд.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 609 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 847 $/м2 (-0.2%), Молодечно — 747 $/м2 (-0.6%), Жодино — 725 $/м2 (+0.7%), Слуцк — 571 $/м2 (+0.1%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, со 2 по 9 ноября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)