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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 ноября 2020 года

09.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Снижение цен на вторичном рынке продолжается.  За последнюю неделю индекс цен вторичного рынка жильяснизился на 0.7% и составил 1347 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и составляет на данный момент 1311 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков - 36 $/м2, что является минимальным значение за последние 2 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 ноября 2020 года

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 12 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 ноября 2020 года

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За последние 7 дней количество объектов на рынке выросло еще на 3.1%. Динамика объёма предложения остаётся положительной уже двенадцатую неделю подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 ноября 2020 года

Снижение цен на 0.5%-07% прослеживалось по всем сегментам квартир. За месяц сильнее всего подешевели 4-комнатные (-2.4%) и 1-комнатные квартиры (-2.2%).


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 ноября 2020 года

Динамика цен в районах города была разнонаправленной. Небольшой рост наблюдался в Ленинском, Советском и Фрунзенском районах, без изменений – в Центральном и Московском. В остальных районах цены на квартиры снизились, причем заметнее всего в Октябрьском районе – за неделю сразу на 2.5%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 ноября 2020 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 ноября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 810 $/м2 (+1.2%), Витебск — 626 $/м2 (-0.3%), Гомель — 632 $/м2 (+0.5%), Гродно — 722 $/м2 (без изменений), Могилев — 658 $/м2 (-0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 609 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 847 $/м2 (-0.2%), Молодечно — 747 $/м2 (-0.6%), Жодино — 725 $/м2 (+0.7%), Слуцк — 571 $/м2 (+0.1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, со 2 по 9 ноября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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