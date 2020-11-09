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Обновленные курсы валют: евро и российский рубль подорожали после выходных

09.11.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

© Sputnik / Михаил Мордасов
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Первые после выходных торги начались с укрепления белорусского рубля к доллару и ослабления к евро и российскому рублю. Такая же тенденция сохранилась до окончания торгов.

По результатам торгов 9 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,577 рубля,

1 евро - 3,0617 рубля,

100 российских рублей - 3,3442 белорусского рубля.

По сравнению с курсом, который действовал в выходные, доллар подешевел на 0,04% и потерял 0,001 рубля, евро вырос на 0,26% или 0,008 рубля, а российский рубль прибавил 0,23% или 0,0077 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На первых торгах на текущей неделе белорусский рубль укрепил свои позиции только по отношению к доллару.
 
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