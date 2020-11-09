Несмотря ни на что: Белгазпромбанк отчитался о прибыли за 10 месяцев

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. По итогам работы Белгазпромбанка в Беларуси за октябрь 2020 года получена прибыль в размере 8,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе банка.

В начале июня финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем.

Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.

В результате действий белорусских властей в банке на 30% сократились средства клиентов, а ситуацию с вкладами удалось стабилизировать только в августе текущего года.