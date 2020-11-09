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Новинки Huawei теперь можно купить со скидкой до 100 рублей

09.11.2020 17:37 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Huawei Watch GT 2 Pro и FreeBuds Pro можно приобрести в сети салонов и интернет-магазине МТС с выгодой. При сдаче старых гаджетов в трейд-ин новые наушники и смарт-часы доступны со скидкой 100 рублей.

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro с поддержкой Bluetooth 5.2 сочетают в себе высокую чистоту звучания, удобство в использовании, длительное время автономной работы и множество высокотехнологичных функций. Наушники умеют подключаться к двум устройствам одновременно, а интеллектуальная система активного шумоподавления способна эффективно устранять посторонние шумы, переключаясь на различные режимы. При отключении функции шумоподавления одной зарядки наушников хватит до 7 часов воспроизведения, при использовании зарядного кейса – до 30 часов. Наушники также поддерживают обратную беспроводную зарядку от смартфона. 

Huawei Watch GT 2 Pro – сочетание изысканного стиля и современных технологий.

Смарт-часы оснащены удобной навигацией, а функция обратного пути записывает ваш путь, используя GPS. Умеют отслеживать сон, насыщение крови кислородом, а также автоматически распознавать более 100 тренировочных режимов, как для новичков, так и для опытных спортсменов. Смарт-часы получили функцию беспроводного заряда и способны работать до 14 дней. Всего 5 минут быстрой беспроводной зарядки обеспечат до 10 часов автономной работы. Вы также можете использовать свой смартфон для обратной беспроводной зарядки смарт-часов, если под рукой не оказалось зарядного устройства.

В рамках акции «Гаджеты в легкий трейд-ин» при сдаче старых гаджетов приобрести Huawei Watch GT 2 Pro и FreeBuds Pro можно с выгодой до 100 рублей. Подробнее об условиях акции «Гаджеты в легкий трейд-ин» - здесь.

Подробнее о ценах, которые действуют на беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro и смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro с 9 ноября, смотрите ниже: 

Модель

Цена по акции

Ежемесячный платеж, рассрочка 12 мес.

Ежемесячный платеж, рассрочка 24 мес.

Цена вне акций

Выгода, руб.

Наушники беспроводные Huawei FreeBuds Pro

599

54,45

26,04

699

100

Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro Classic

799

72,63

36,65

899

100

Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro Sport

699

63,54

30,65

799

100

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732

 
 
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Huawei Watch GT 2 Pro и FreeBuds Pro можно приобрести в сети салонов и интернет-магазине МТС с выгодой. При сдаче старых гаджетов в трейд-ин новые наушники и смарт-часы доступны со...
 
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