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Новинки Huawei теперь можно купить со скидкой до 100 рублей
09.11.2020 17:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Huawei Watch GT 2 Pro и FreeBuds Pro можно приобрести в сети салонов и интернет-магазине МТС с выгодой. При сдаче старых гаджетов в трейд-ин новые наушники и смарт-часы доступны со скидкой 100 рублей.
Беспроводные наушники
Смарт-часы оснащены удобной навигацией, а функция обратного пути записывает ваш путь, используя GPS. Умеют отслеживать сон, насыщение крови кислородом, а также автоматически распознавать более 100 тренировочных режимов, как для новичков, так и для опытных спортсменов. Смарт-часы получили функцию беспроводного заряда и способны работать до 14 дней. Всего 5 минут быстрой беспроводной зарядки обеспечат до 10 часов автономной работы. Вы также можете использовать свой смартфон для обратной беспроводной зарядки смарт-часов, если под рукой не оказалось зарядного устройства.
В рамках акции «Гаджеты в легкий трейд-ин» при сдаче старых гаджетов приобрести Huawei Watch GT 2 Pro и FreeBuds Pro можно с выгодой до 100 рублей. Подробнее об условиях акции «Гаджеты в легкий трейд-ин» -
Подробнее о ценах, которые действуют на беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro и смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro с 9 ноября, смотрите ниже:
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в
СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732
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Huawei Watch GT 2 Pro и FreeBuds Pro можно приобрести в сети салонов и интернет-магазине МТС с выгодой. При сдаче старых гаджетов в трейд-ин новые наушники и смарт-часы доступны со...
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