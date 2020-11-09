Новинки Huawei теперь можно купить со скидкой до 100 рублей

Huawei Watch GT 2 Pro и FreeBuds Pro можно приобрести в сети салонов и интернет-магазине МТС с выгодой. При сдаче старых гаджетов в трейд-ин новые наушники и смарт-часы доступны со скидкой 100 рублей.

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro с поддержкой Bluetooth 5.2 сочетают в себе высокую чистоту звучания, удобство в использовании, длительное время автономной работы и множество высокотехнологичных функций. Наушники умеют подключаться к двум устройствам одновременно, а интеллектуальная система активного шумоподавления способна эффективно устранять посторонние шумы, переключаясь на различные режимы. При отключении функции шумоподавления одной зарядки наушников хватит до 7 часов воспроизведения, при использовании зарядного кейса – до 30 часов. Наушники также поддерживают обратную беспроводную зарядку от смартфона.

Huawei Watch GT 2 Pro – сочетание изысканного стиля и современных технологий.

Смарт-часы оснащены удобной навигацией, а функция обратного пути записывает ваш путь, используя GPS. Умеют отслеживать сон, насыщение крови кислородом, а также автоматически распознавать более 100 тренировочных режимов, как для новичков, так и для опытных спортсменов. Смарт-часы получили функцию беспроводного заряда и способны работать до 14 дней. Всего 5 минут быстрой беспроводной зарядки обеспечат до 10 часов автономной работы. Вы также можете использовать свой смартфон для обратной беспроводной зарядки смарт-часов, если под рукой не оказалось зарядного устройства.

В рамках акции «Гаджеты в легкий трейд-ин» при сдаче старых гаджетов приобрести Huawei Watch GT 2 Pro и FreeBuds Pro можно с выгодой до 100 рублей. Подробнее об условиях акции «Гаджеты в легкий трейд-ин» - здесь .

Подробнее о ценах, которые действуют на беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro и смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro с 9 ноября, смотрите ниже:

Модель Цена по акции Ежемесячный платеж, рассрочка 12 мес. Ежемесячный платеж, рассрочка 24 мес. Цена вне акций Выгода, руб. Наушники беспроводные Huawei FreeBuds Pro 599 54,45 26,04 699 100 Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro Classic 799 72,63 36,65 899 100 Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro Sport 699 63,54 30,65 799 100

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине , как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

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