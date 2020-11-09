Германия осудила задержания на акциях протеста в Беларуси в минувшие выходные

Источник материала: Tut.by

Правительство Германии осуждает задержания на акциях протеста в Беларуси в минувшие выходные и снова призывает руководство страны к диалогу с Координационным советом. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.



Фото: TUT.BY

Он отметил, что тысячи белорусов вышли на улицы городов в минувшие выходные, «чтобы мирно выступить за преобразования в их стране».

«Правительство ФРГ впечатляют их мужество и бесстрашие», — сказал Зайберт. «Как и в прошлые недели и месяцы, дело опять дошло до задержаний», — отметил он.

«Правительство ФРГ осуждает продолжающиеся долгое время репрессии режима Лукашенко. Мы снова призываем руководство страны немедленно отказаться от таких противоправных действий и остановить постоянные нарушения прав человека», — заявил Зайберт.

Он также напомнил, что в отношении Александра Лукашенко Евросоюзом введены санкции.

«Господину Лукашенко пора наконец осознать, что в отношении него введены санкции, хоть это было сделано и с опозданием», — сказал Зайберт журналистам.

Ранее сам Лукашенко заявил, что «не парится» по поводу санкций: «Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди».

Напомним, 6 ноября Совет ЕС утвердил дополнительный санкционный список по Беларуси, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе Александр Лукашенко. Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза.