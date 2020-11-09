|
Германия осудила задержания на акциях протеста в Беларуси в минувшие выходные
09.11.2020 17:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Германии осуждает задержания на акциях протеста в Беларуси в минувшие выходные и снова призывает руководство страны к диалогу с Координационным советом. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Он отметил, что тысячи белорусов вышли на улицы городов в минувшие выходные, «чтобы мирно выступить за преобразования в их стране».
«Правительство ФРГ впечатляют их мужество и бесстрашие», — сказал Зайберт. «Как и в прошлые недели и месяцы, дело опять дошло до задержаний», — отметил он.
«Правительство ФРГ осуждает продолжающиеся долгое время репрессии режима Лукашенко. Мы снова призываем руководство страны немедленно отказаться от таких противоправных действий и остановить постоянные нарушения прав человека», — заявил Зайберт.
Он также напомнил, что в отношении Александра Лукашенко Евросоюзом введены санкции.
«Господину Лукашенко пора наконец осознать, что в отношении него введены санкции, хоть это было сделано и с опозданием», — сказал Зайберт журналистам.
Ранее сам Лукашенко заявил, что «не парится» по поводу санкций: «Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди».
Напомним, 6 ноября Совет ЕС утвердил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Правительство ФРГ осуждает продолжающиеся долгое время репрессии режима Лукашенко. Мы снова призываем руководство страны немедленно отказаться от таких...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)