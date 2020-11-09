Источник материала: Tut.by

Блогера Эдуарда Пальчиса признали политзаключенным и потребовали его освобождения. Об этом говорится в совместном заявлении белорусских правозащитников.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Правозащитники возмущены тем, что Пальчису предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Беларуси (Организация массовых беспорядков).

В своем заявлении они указывают, что акции протеста, которые начались после оглашения результатов выбора президента Беларуси 9 августа, носили мирный характер. Демонстранты не совершали действий, предусмотренных статьей 293 УК Беларуси, и, соответственно, акции не могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

«Таким образом, попытки обвинить Эдуарда Пальчиса в организации массовых беспорядков безосновательны, незаконны и направлены на принудительное прекращение им общественной деятельности», — делают вывод правозащитники.

Они требуют немедленного освобождения блогера, а также других политзаключенных.

Напомним, о том, что блогер является фигурантом уголовного дела, стало известно в конце октября, когда он не вышел на свободу после окончания 30-суточного административного ареста. За месяц до этого жена Эдуарда Пальчиса сообщила о его исчезновении , а вскоре он нашелся в ЦИП Окрестина. В июне Пальчис два раза был заочно приговорен судом к 15 суткам ареста.

6 ноября Эдуарду Пальчису официально было предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Беларуси (Организация массовых беспорядков).