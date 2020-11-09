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Блогера Эдуарда Пальчиса признали политзаключенным
09.11.2020 17:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Блогера Эдуарда Пальчиса признали политзаключенным и потребовали его освобождения. Об этом говорится в
Правозащитники возмущены тем, что Пальчису предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Беларуси (Организация массовых беспорядков).
В своем заявлении они указывают, что акции протеста, которые начались после оглашения результатов выбора президента Беларуси 9 августа, носили мирный характер. Демонстранты не совершали действий, предусмотренных статьей 293 УК Беларуси, и, соответственно, акции не могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.
«Таким образом, попытки обвинить Эдуарда Пальчиса в организации массовых беспорядков безосновательны, незаконны и направлены на принудительное прекращение им общественной деятельности», — делают вывод правозащитники.
Они требуют немедленного освобождения блогера, а также других политзаключенных.
Напомним, о том, что блогер является фигурантом уголовного дела, стало известно в конце октября, когда он не вышел на свободу после окончания 30-суточного административного ареста. За месяц до этого жена Эдуарда Пальчиса сообщила о его
6 ноября Эдуарду Пальчису официально было
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«Попытки обвинить Эдуарда Пальчиса в организации массовых беспорядков безосновательны, незаконны и направлены на принудительное прекращение им общественной...
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