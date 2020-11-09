ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз вводит пошлины в отношении США в рамках спора по Boeing

09.11.2020 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Евросоюз со вторника 10 ноября вводит торговые меры в отношении США в рамках спора Всемирной торговой ассоциации по Boeing, об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"ЕС позже сегодня реализует свои права и введет контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing", - рассказал Домбровскис.

© Photo : МИД Беларуси
МИД Беларуси пообещал ответить на санкции Евросоюза

Он уточнил, что речь идет о пошлинах.

Представитель руководства ЕС добавил, что санкции вступят в силу завтра.

Решение Еврокомиссии, представляющей интересы Евросоюза в ВТО, о новых торговых мерах планируется опубликовать в Официальном журнале ЕС в понедельник вечером.

В прошлом году ВТО разрешила США обложить пошлиной товары из Евросоюза на 7,5 миллиарда долларов в рамках дела о субсидиях ЕС концерну Airbus.

Прошлым летом Airbus договорился с правительствами Испании и Франции о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. Затем Еврокомиссия заявила, что теперь Евросоюз соблюдает решения ВТО по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала Вашингтон снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.

Уже в августе офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВТО в прошлом году разрешила ввести пошлину в отношении товаров из Евросоюза на 7,5 миллиарда долларов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Германия осудила задержания на акциях протеста в Беларуси в минувшие выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика