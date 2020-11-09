Евросоюз вводит пошлины в отношении США в рамках спора по Boeing

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Евросоюз со вторника 10 ноября вводит торговые меры в отношении США в рамках спора Всемирной торговой ассоциации по Boeing, об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"ЕС позже сегодня реализует свои права и введет контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing", - рассказал Домбровскис.

Он уточнил, что речь идет о пошлинах.

Представитель руководства ЕС добавил, что санкции вступят в силу завтра.

Решение Еврокомиссии, представляющей интересы Евросоюза в ВТО, о новых торговых мерах планируется опубликовать в Официальном журнале ЕС в понедельник вечером.

В прошлом году ВТО разрешила США обложить пошлиной товары из Евросоюза на 7,5 миллиарда долларов в рамках дела о субсидиях ЕС концерну Airbus.

Прошлым летом Airbus договорился с правительствами Испании и Франции о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. Затем Еврокомиссия заявила, что теперь Евросоюз соблюдает решения ВТО по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала Вашингтон снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.

Уже в августе офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.

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