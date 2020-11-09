Торговля между Россией и Беларусью рухнула за девять месяцев почти на 20%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Оборот торговли между Россией и Беларусью в январе-сентябре 2020 года снизился на 19,2% в годовом выражении и составил 20,047 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.

При этом доля Беларуси в общем внешнеторговом обороте Российской Федерации за отчетный период снизилась с 5,1% до 5% в сравнении с прошлым годом.

"Российский экспорт в Беларусь составил 11,051 миллиарда долларов (снижение на 27,5%), импорт в Россию из Беларуси - 8,996 миллиарда (снижение на 6%)", - сообщили в ФТС России.

Снижается и внутренний валовый продукт

Экономика Беларуси в январе-сентябре текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Белстат.

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-сентябрь 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,6 миллиарда белорусских рублей (более 41,4 миллиарда долларов по текущему курсу), или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-сентября 2019 года", – уточнили в пресс-службе.

В свою очередь Дирекция по аналитической работе Евразийского банка развития в макроэкономическом обзоре сделала прогноз , согласно которому в 2020 году ВВП Беларуси снизится на 2,3%. При этом восстановление белорусской экономики может занять последующие два года.

Несмотря на неутешительные прогнозы, белорусское правительство считает, что в текущем году удастся избежать сокращения ВВП и сохранить его объем на уровне 2019 года.

На 2021 год правительство изначально планировало рост валового внутреннего продукта на 3,5%. Однако первого октября премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что в следующем году, как предполагается, экономика прибавит 1,8%.