|
Торговля между Россией и Беларусью рухнула за девять месяцев почти на 20%
09.11.2020 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Оборот торговли между Россией и Беларусью в январе-сентябре 2020 года снизился на 19,2% в годовом выражении и составил 20,047 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
При этом доля Беларуси в общем внешнеторговом обороте Российской Федерации за отчетный период снизилась с 5,1% до 5% в сравнении с прошлым годом.
"Российский экспорт в Беларусь составил 11,051 миллиарда долларов (снижение на 27,5%), импорт в Россию из Беларуси - 8,996 миллиарда (снижение на 6%)", - сообщили в ФТС России.
Снижается и внутренний валовый продукт
Экономика Беларуси в январе-сентябре текущего года
"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-сентябрь 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,6 миллиарда белорусских рублей (более 41,4 миллиарда долларов по текущему курсу), или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-сентября 2019 года", – уточнили в пресс-службе.
© Sputnik / Виктор Толочко
В свою очередь Дирекция по аналитической работе Евразийского банка развития в макроэкономическом обзоре сделала
Несмотря на неутешительные прогнозы, белорусское правительство считает, что в текущем году удастся избежать сокращения ВВП и сохранить его объем на уровне 2019 года.
На 2021 год правительство изначально планировало рост валового внутреннего продукта на 3,5%. Однако первого октября премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что в следующем году, как предполагается, экономика прибавит 1,8%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во внешнеторговом обороте России доля Беларуси снизилась с 5,1% до 5% за отчетный период в сравнении с предыдущим годом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)