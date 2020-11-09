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В США заявили, что изучают «дополнительные рычаги» воздействия на власти Беларуси
09.11.2020 18:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соединенные Штаты изучают «дополнительные рычаги» воздействия на власти Беларуси в связи с ситуацией в стране. Об этом заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), его цитирует
«Вопрос для США заключается в том, какие дополнительные шаги мы можем предпринять», — сказал он, отметив, что Вашингтон в координации с Брюсселем и Лондоном расширил санкции в отношении Минска, чтобы «создать мощный отрицательный экономический стимул для руководства Беларуси».
«И мы, как и наши европейские партнеры, продолжаем рассматривать то, как мы можем использовать это для дополнительного давления», — добавил Биган.
(Будет дополнено)
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«Вопрос для США заключается в том, какие дополнительные шаги мы можем предпринять», - сказал он, отметив, что Вашингтон в координации с Брюсселем и Лондоном...
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