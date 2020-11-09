В США заявили, что изучают «дополнительные рычаги» воздействия на власти Беларуси

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты изучают «дополнительные рычаги» воздействия на власти Беларуси в связи с ситуацией в стране. Об этом заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), его цитирует ТАСС .



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«Вопрос для США заключается в том, какие дополнительные шаги мы можем предпринять», — сказал он, отметив, что Вашингтон в координации с Брюсселем и Лондоном расширил санкции в отношении Минска, чтобы «создать мощный отрицательный экономический стимул для руководства Беларуси».

«И мы, как и наши европейские партнеры, продолжаем рассматривать то, как мы можем использовать это для дополнительного давления», — добавил Биган.

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