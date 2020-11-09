ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США заявили, что изучают «дополнительные рычаги» воздействия на власти Беларуси

09.11.2020 18:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты изучают «дополнительные рычаги» воздействия на власти Беларуси в связи с ситуацией в стране. Об этом заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), его цитирует ТАСС.


Фото: Reuters

«Вопрос для США заключается в том, какие дополнительные шаги мы можем предпринять», — сказал он, отметив, что Вашингтон в координации с Брюсселем и Лондоном расширил санкции в отношении Минска, чтобы «создать мощный отрицательный экономический стимул для руководства Беларуси».

«И мы, как и наши европейские партнеры, продолжаем рассматривать то, как мы можем использовать это для дополнительного давления», — добавил Биган.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вопрос для США заключается в том, какие дополнительные шаги мы можем предпринять», - сказал он, отметив, что Вашингтон в координации с Брюсселем и Лондоном...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Евросоюз вводит пошлины в отношении США в рамках спора по Boeing
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика