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МИД Беларуси озабочен «фактами организованной преступной деятельности с территории Польши»

09.11.2020 19:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник в МИД Беларуси встретились с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским. Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.


Фото: Reuters

«Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Беларусь», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории.

Кроме того, в ходе беседы особое внимание было уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно упрекал Польшу в том, что она хочет «отсечь Гродненскую область», а также управлении акциями протеста в Беларуси.

 
 
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В ведомстве также отметили, что польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной...
 
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