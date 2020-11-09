Заживем лучше прежнего. Мнение о том, почему былые радости с «любимой» и надежды, что все станет, как раньше, пора забыть

Источник материала: Tut.by

Возмущение протестующими проститутками, наркоманами и дармоедами — неотъемлемая часть сознания любителей стабильности и порядка в его примитивно-бытовом смысле. Абы тихо. Думаю, еще жители окрестностей Сенатской площади почти двести лет назад бухтели про мутных дядек, мол «чего им не хватает» и «виселица по ним плачет». Дворяне и офицеры, говорите? Хулиганы!

Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

— Господа, почему эта безумная женщина в платке и с одним зубом орет, что мы — малолетние придурки? У нас, между прочим, через два месяца будет шесть высших образований на троих, — зубоскалим с сокурсниками по второму высшему образованию на плошчы 2006 года.

— Ладно мы, а вот за нашего завкафа, доктора наук, обидно: профессора вот-вот получит, а все равно обзываются…

В общем с количеством протестующих в Беларуси бывало по-разному, но с качеством все стабильно. Профессора и кандидаты, историки, хирурги, анестезиологи, операционные сестры, призеры Олимпиад и чемпионатов мира, актеры, музыканты.

«Относитесь к людям по-человечески, будьте благодарны своей стране, не разрушайте, созидайте, — увещевает протестующих у стелы многократно усиленный голос. — Подумайте о людях, которые сейчас находятся дома, они заслужили право на спокойную жизнь».

Милицейский слог ни с чем не спутаешь. От передовицы госгазеты и промывки мозгов с главного телеканала до попыток общения со студентами. (Дети! Вы — хозяева лагеря. Будете. Когда-нибудь потом. А пока, дурачки, дядям в форме виднее.) Логика их проста, как грабли, и предсказуема, как романы Чергинца. Сейчас быстренько хорошие победят плохих и заживем, как прежде.



Фото: TUT.BY

Но ведь не заживем же! И фарш назад не прокрутишь, и паста в тюбик не запихается. И пристегнутая к батарее наручниками «любимая» после обретения свободы не глянет на тебя с былой приязнью. И белорусы, увидев, сколько их, почувствовав, какие они невероятные, не захотят проглотить тысячи избитых, посаженных, уволенных. Не смогут простить издевательства, кражу голосов, вранье официальных СМИ. Не захотят перевернуть страницу, сделать вид, что всебелорусы с грядущего собрания — это люди, которых кто-то уполномочил представлять остальных.

И парни в черном, привыкшие к доплатам и почувствовавшие вкус крови и страха, не захотят вернуться к своему скромному жалованью, потребуют все более серьезных льгот, прав и преференций. А если не получат — могут и сами взять, не с государства, так с бизнеса, с рядового гражданина.

И профессионалы, знающие себе цену, не захотят работать в системе, пакующей на сутки. И лучшие из них будут востребованы, обласканы и обеспечены — правда, не здесь. А если крупный онкоуролог, кандидат наук, решит, что его права в чем-то ущемляют, у него будет законный способ выразить свою позицию без риска сесть на «сутки» за то, что «принял активное участие в несанкционированном пикетировании, с целью публичного выражения по факту проведения честных выборов в РБ, во время которого стоял вдоль проезжей части и выкрикивал провокационные лозунги».

И инвесторы, которых мы надеемся приманить «новым инвестиционным циклом» (напомните, а что случилось с нашим старым инвестиционным циклом?), придут только на льготы и уступки. И мы в очередной раз получим мегапроекты под госгарантии (то есть риски — наши, прибыль — инвестора), а то и вовсе все останется на бумаге, в долгостроях и очередных долгах.

И рублю, почувствовавшему было стабильность, придется снова оказывать первую помощь. Потому что дубинками вера в нацвалюту не вбивается. И в условиях правового дефолта в банки народ не верит и денег туда не несет.

Перспективы сохранения суверенитета, макроэкономической стабильности и инвестиционной привлекательности все туманнее. И победитель будет определен вовсе не по числу людей на улице и в тюрьме. Люди раздражают? Но это симптом важный и грозный. Люди разогнаны? Это исчез симптом, сбита температура, но не остановлен процесс. И обсуждение эффективности нового главы МВД — обсуждение вопроса тактики, но не стратегии. Стратегия — вообще не наш конек.

Выборы провалены? Им никто не поверил? Не волнуйтесь, мы проведем новые. Потом. Когда мы решим, что вы этого хотите.

Конституция не исполняется? Ерунда! Мы примем новую Конституцию, собрав все предложения и поручив особо лояльным отобрать подходящие. Несложно догадаться, за кем будет окончательное решение.

Насилие? А где вы видели насилие? На улице, на Окрестина и в Жодино? «Это неправда! Это неправда! Не было такого. Не было такого. Не было», — процитируем мы Наталью Кочанову. Не верите? СК подтвердит. Нет дел — нет фактов.

Всё, забыли, проехали, пятилетка кончается, а ВВП недовыполнен. А он и не будет довыполнен. Принуждение к любви родит очередное чудовище, кривое, неэффективное, без конца ломающееся, горящее, взрывающееся, не работающее. То есть работающее, но ровно настолько, чтобы требовать все новых вложений. Но кого это пугает. Система настроена на уничтожение инакомыслия, и ее не заботит выжженное поле вокруг. А защиты от дурака в системе не предусмотрено. Кстати, зря. Японцы, формализовавшие эту концепцию, говорят, такая защита — базовое условие обеспечения работоспособности. Тут главное, чтобы дурак не оказался изобретательным.

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