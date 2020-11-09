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Помогут ли две АЭС уйти Беларуси от зависимости от углеводородов

09.11.2020 19:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik, Мария Науменко. Российская корпорация "Росатом" готова принять участие в строительстве второй атомной электростанции на территории Беларуси, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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О том, что республике может понадобиться вторая станция, накануне запуска АЭС в Островце заявил президент Александр Лукашенко. Какие бонусы получит Минск от реализации проекта второй БелАЭС, и как Москва может помочь своему соседу в этом деле – в материале Sputnik.

Построить вторую АЭС по силам только Москве

В субботу 7 ноября был осуществлен торжественный пуск первого энергоблока БелАЭС. В промышленную эксплуатацию его планируется запустить в первом квартале будущего года.

"БелАЭС – грандиозный проект, который реализовался в партнерстве с российской стороной. И вторая атомная электростанция, естественно, опять будет реализована совместно с РФ", – считает экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько.

Он отмечает, что есть ряд стран, которые имеют несколько атомных электростанций – например, Франция. По мнению эксперта, "Росатом", наработав опыт строительства АЭС по всему миру, с "большим удовольствием" поможет в этом деле Минску.

© Photo : Росатом / Аркадий Сухонин
"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Беларуси

Европа на подобные масштабные проекты с Беларусью никогда не пойдет, и этот момент очень задевает Вильнюс, обращает внимание эксперт.

"Да, Литва вошла в еврозону, но она прекрасно понимает, что никогда не получит от Брюсселя таких масштабных вливаний. И получаемые от ЕС Вильнюсом миллионы евро выглядят издевкой. То есть Союзное государство как экономический союз выглядит более привлекательным чем то, что предлагает Евросоюз странам, которые присоединились после распада СССР", – объясняет Гинько.

В своем заявлении Лукашенко подчеркнул, что вторая БелАЭС нужна Минску и для того, чтобы не зависеть от нефти и газа. Сейчас тепловые электростанции республики работают на газе и мазуте. Природный газ импортируется из России. Мазут изготавливают белорусские предприятия, но в основном из нефти, которую поставляет Москва.

Гинько считает, что полный отказ Минска от углеводородов невозможен. По его мнению, без использования нефти и газа невозможно представить современную экономику. К тому же газовые станции необходимы для работы теплоэлектроцентралей, которые вырабатывают не только электричество, но и поставляют горячую воду в белорусские города.

"Если полностью перейти на электричество, как тогда отапливать города?! Фундаментально перекладывать сеть и везде ставить электрические обогреватели?! Допустим, это можно сделать и в деревне, но не в большом городе", – рассуждает преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Кроме того, добавляет он, атомной станции необходимо функционировать в кооперации с угольными и газовыми станциями, так как АЭС постоянно работает на одном уровне и не может уменьшать или увеличивать выработку электроэнергии в пиковое время.

По оценкам министерства энергетики Беларуси, в год БелАЭС позволит отказаться от закупки 4,5 млрд кубометров природного газа. Но последние несколько лет республика приобретает примерно по 20 млрд кубометров голубого топлива в год.

Сначала нужно решить проблемы первой БелАЭС

Избыточную электроэнергию можно экспортировать на внешние рынки, говорит Митрахович. Но в Прибалтику это будет сложно сделать по политическим мотивам, а Украине, возможно, не понадобятся большие объемы поставок.

© Sputnik
Белорусская АЭС: этапы строительства

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Накануне Белорусская АЭС дала первую электроэнергию в объединенную энергосистему страны, а промышленный пуск станции намечен на первый квартал 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению экспертов, даже строительство второй АЭС не позволит республике полностью отказаться от поставок нефти и газа из РФ.
 
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