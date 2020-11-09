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В Москве задержали банкира, которого белорусские силовики обвиняли в финансовых аферах с Бабарико
09.11.2020 20:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве задержан российский бизнесмен, бывший совладелец «Старбанка» Агаджан Аванесов. Его обвинили в вымогательстве, пишет газета
По данным «Коммерсанта», московская полиция обвинила в особо крупном вымогательстве Агаджана Аванесова, который с помощью трех уроженцев Чечни пытался вернуть 100 тысяч долларов, которые были отданы «решальщику» за урегулирование проблем с правоохранительными органами, но так и не отработаны последним.
Расследование этого финансового конфликта попало под контроль сотрудников центрального аппарата ФСБ России, поскольку ранее Аванесов фигурировал в других уголовных делах.
Он, например, подозревался следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн российских рублей. Задержать предпринимателя,
Возбуждением уголовного дела сопровождался в 2016 году и крах «Старбанка», в котором Аванесов владел почти 20% акций и занимал пост председателя правления. По мнению Центробанка РФ, «Старбанк» был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Детали этих операций были оглашены минувшим летом сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси, занятыми в расследовании так называемого дела Белгазпромбанка и его бывшего руководителя Виктора Бабарико. Его и Аванесова следствие
В рамках «дела Белгазпромбанка»
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По данным «Коммерсанта», московская полиция обвинила в особо крупном вымогательстве Агаджана Аванесова, который с помощью трех уроженцев Чечни пытался вернуть 100...
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