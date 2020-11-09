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Беларусь объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов

09.11.2020 21:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов. Об этом в понедельник сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В вечернем выпуске новостей сообщили, что британские дипломаты наблюдали за ходом акций протеста в Минске. Называются их имена и должности — военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд.

— По информации правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов, — заявил закадровый голос корреспондента в сюжете.

— 8 ноября Министерством иностранных дел Беларуси ввиду деятельности несовместимой со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон-грата, — сообщил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

(Будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Беларусь объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов. Об этом в понедельник сообщили в эфире телеканала ОНТ.
 
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