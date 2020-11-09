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Глава МИД Великобритании прокомментировал высылку британских дипломатов из Беларуси

10.11.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Решение Минска выдворить из Беларуси двух британских дипломатов является абсолютно необоснованным. Такое заявление опубликовал в своем Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.


Доминик Рааб. Фото: Reuters

«Высылка из Беларуси двух британских дипломатов, которые законным образом наблюдали за ходом протестов, абсолютно необоснованна. Лукашенко не может скрыть тот факт, что он угнетает своих же граждан. Единственный способ выйти из этой ситуации — это провести свободные и честные выборы и привлечь к ответственности виновных в насилии против демонстрантов», — написал глава британского внешнеполитического ведомства.

Напомним, сегодня стало известно, что двое британских дипломатов, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд, объявлены в Беларуси персонами нон грата. По данным правоохранительных органов, на которые ссылается телеканал ОНТ, дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси.

«Хотел бы подчеркнуть, что указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Британские дипломаты уже покинули Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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«Высылка из Беларуси двух британских дипломатов, которые законным образом наблюдали за ходом протестов, абсолютно необоснованна», - написал глава британского...
 
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