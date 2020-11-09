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На БелАЭС выявлена необходимость замены оборудования
10.11.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Информация о неисправностях на Белорусской АЭС появилась в понедельник утром. В Минэнерго сообщили, что действительно выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Однако работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту.
TUT.BY со ссылкой на собственный источник
«Причина остановки - взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для изменения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени», - написал источник.
По его словам, у руководства могут быть гарантийные претензии к производителям трансформаторов, станция не будет вырабатывать электроэнергию.
Эксперты считают, что на безопасность реактора с точки зрения утечки радиации такой инцидент влияния не оказывает.
К вечеру появился
«В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что белорусская энергосистема готова обеспечить поставки за рубеж по конкурентным ценам. Но, по его словам, станцию строили «для себя».
Польша и страны Балтии считают запуск атомного объекта небезопасным, поэтому они отказались от покупки белорусской электроэнергии.
Тем временем в Литве гражданам уже стали бесплатно выдавать препараты йода в связи с запуском БелАЭС.
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Информация о неисправностях на Белорусской АЭС появилась в понедельник утром. В Минэнерго сообщили, что действительно выявлена необходимость замены отдельного...
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