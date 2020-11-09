На БелАЭС выявлена необходимость замены оборудования

Информация о неисправностях на Белорусской АЭС появилась в понедельник утром. В Минэнерго сообщили, что действительно выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Однако работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту.

TUT.BY со ссылкой на собственный источник сообщил , что в воскресенье первый блок станции перестал вырабатывать мощность, и турбину остановили из-за того, что вышли из строя трансформаторы напряжения.

«Причина остановки - взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для изменения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени», - написал источник.

По его словам, у руководства могут быть гарантийные претензии к производителям трансформаторов, станция не будет вырабатывать электроэнергию.

Эксперты считают, что на безопасность реактора с точки зрения утечки радиации такой инцидент влияния не оказывает.

К вечеру появился комментарий пресс-службы БелАЭС.

«В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что белорусская энергосистема готова обеспечить поставки за рубеж по конкурентным ценам. Но, по его словам, станцию строили «для себя».

Польша и страны Балтии считают запуск атомного объекта небезопасным, поэтому они отказались от покупки белорусской электроэнергии.

Тем временем в Литве гражданам уже стали бесплатно выдавать препараты йода в связи с запуском БелАЭС.