За конкуренцию: агрегаторы такси против ограничений для иностранцев в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Губернаторы четырех российских регионов просят правительство изменить правила работы в такси для иностранцев, а именно – не разрешать им оформлять статус самозанятых. С данной инициативой в рамках доработки законопроекта о такси к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По их мнению, чтобы помочь безработным россиянам трудоустроиться, целесообразно разрешить таксистам оформить статус самозанятых граждан, включающий в себя специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Данный статус позволяет физическим лицам работать по ставке налогообложения с доходов в размере 4-6%. Получить статус самозанятого могут граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Однако, как считают составители обращения, в случае с такси статус самозанятых должен распространяться только на граждан РФ. Иностранных подданных же нужно допускать к осуществлению перевозок лишь в статусе юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Как поясняют свою позицию авторы инициативы, таксисты-иностранцы вытесняют с рынка россиян. Доля иностранных таксистов превышает 50%, а их допуск к работе в такси в качестве самозанятых создаст новые проблемы для регионов в данной сфере.

Также правительству предлагается позволить регионам устанавливать максимально допустимое количество автомобилей такси, ссылаясь на зарубежную практику квот в Париже, Стамбуле, Нью-Йорке и Токио.

Крупные агрегаторы такси скептически относятся к данной идее. Как сообщили Sputnik в пресс-службе "Яндекс. Такси", компания "выступает за свободную конкуренцию". А в "Ситимобил" считают, что такие ограничения могут негативно повлиять на баланс спроса и предложения в каждом регионе. Как рассказали Sputnik в пресс-службе агрегатора, данная мера может привести к росту стоимости поездок и увеличению времени ожидания такси.

Что касается налогового режима для самозанятых, в "Яндекс. Такси" считают, что данный статус "поможет серьезно укрепить рынок и сделать его прозрачным". Притока иностранцев, в случае их допуска к налоговому режиму самозанятых, при этом ждать не следует, отмечают в компании. Агрегаторы такси сейчас "фактически не могут выплачивать деньги самозанятым физлицам-нерезидентам", поскольку применение налогового режима для граждан ЕАЭС "осложняется механизмами валютного контроля".

Инициативу внедрения статуса самозанятых поддерживает и "Ситимобил", однако ограничения для иностранцев компания считает избыточной мерой. "Статус самозанятых близок по духу ИП, а ИП в России имеют право открывать иностранцы с видом на жительство или разрешение на временное проживание. Так почему же надо запрещать одно и оставлять другое для иностранных граждан? Ограничение по работе иностранцев в этом статусе не приведет к существенному ограничению количества водителей, но замедлит процесс легализации услуг таксомоторных перевозок", – заявили в пресс-службе "Ситимобил".

На сегодня в регионах, главы которых подписали обращение, насчитывается около 178 тысяч автомобилей такси. Это 45% от общего числа автомобилей такси по России. По состоянию на 2019 год, таксистами в России работали около 600 тысяч человек, а объем рынка такси составил 700 миллиардов российских рублей. По данным Аналитического центра при правительстве РФ, 60% легального рынка такси связано с агрегаторами.

Между тем, растет статистика ДТП с участием такси. По данным за первые 10 месяцев 2019 года, в Москве произошло 2700 аварий с участием такси, что на 60% выше аналогичного показателя в 2018 году.