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Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

10.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Считаете, что настало время увеличить количество точек продаж или сменить офисное помещение? У вас появился новый проект, для реализации которого потребуется приобретение коммерческой недвижимости? А может быть, появилась возможность инвестировать в уже действующий бизнес? Обычно такие не очень глобальные проблемы для бизнеса легко решить приобретением помещений в жилых зданиях. Бизнес-центры, как правило, предлагают слишком большие площади. Давайте проверим на примере нескольких жилых комплексов, как сейчас отличаются цены в разных районах Минска на подобные помещения.

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

На примере административно-торговых помещений, расположенных в разных районах Минска, порассуждаем, насколько выгодно действующим арендаторам стать собственниками помещения, а тем, кто расширяет свой бизнес – приобрести новые помещения. Возьмем несколько жилых комплексов в Центральном (ЖК «Браславский» и «Олимпик Парк»), Московском (ЖК «Мегаполис») и Партизанском районах Минска (ЖК «Аквамарин»).

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Как раз в этих комплексах большая часть помещений реализуется уже с арендаторами, то есть это простой и понятный путь, чтобы стать владельцем реального арендного бизнеса без дополнительных расходов, а также возможность получить окупаемость инвестиций уже с первого месяца после вложений. Кроме того, там с арендаторами, скорее всего, заключены долгосрочные договоры, что выглядит неоспоримым преимуществом для инвесторов. Плюсом будет и то, что расположены объекты в престижных быстроразвивающихся районах с отличной транспортной доступностью.

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Жилой комплекс "Браславский"

В «Браславском», представляющем собой здание переменной этажности с центральной доминантой (24-этажной башней) и жилфондом, насчитывающим более 700 квартир, возможен широкий выбор просторных помещений, находящихся на нулевом (цокольном) и первом (в стилобате) уровнях. Их площадь варьируется от 120 до 1000 кв.м, а цены за «квадрат» стартуют от $1900 (здесь и далее – по курсу Национального банка Республики Беларусь, – прим. ред.).

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Помещения (с отделкой и без отделки) с высокими 3-метровыми потолками со свободной планировкой и отдельными входными группами, а также увеличенными оконными проемами витрин. Широкий выбор целевого назначения позволяет оборудовать здесь небольшой уютный офис или, например, брендовый салон.

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Собственнику не придется тратиться на устройство пожарной сигнализации, проведение высокоскоростного интернета – соответствующие коммуникации уже есть. К административно-торговым помещениям непосредственно примыкает просторная парковка (более 300 машино-мест), что поспособствует удобству клиентов.

Жилой комплекс "Олимпик Парк"

В соседнем жилом квартале мало- и среднеэтажной застройки премиум-класса «Олимпик Парк» остаются незанятыми всего пять коммерческих помещений площадью от 14 до 69 кв.м по цене «квадрата» в $3000 в доме по ул. Ратомской, 50, который уже заселен.

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Все помещения без отделки, со свободной планировкой, на втором этаже монолитно-каркасного дома с выходом на террасу и отдельными входными группами с обеих сторон, а также высокими потолками 3-3,5 м. Они оборудованы пожарной сигнализацией, есть высокоскоростной доступ в интернет, воздухообмен обеспечивает приточно-вытяжная вентиляция. Примыкает к дому наземная парковка на 160 машино-мест.

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Жилой комплекс "Мегаполис"

Приобретение в собственность коммерческой недвижимости в 3-й, 4-й и 5-й очередях строительства жилого комплекса «Мегаполис» открывает большие возможности для ведения бизнеса еще в одном динамично развивающемся районе столицы. Многофункциональный комплекс располагается на въезде в город с брестского направления у станции метро «Малиновка», занимает площадь в 14 га и рассчитан на проживание 10 тыс. человек, что делает его одним из самых крупных жилых объектов в стране. С «Мегаполисом» соседствует целый ряд зданий, располагающих значительным объемом жилищного фонда.

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Продаются здесь административно-торговые помещения (на первом этаже) с отдельными входными группами площадью от 40 до 611 кв.м. Все они имеют свободные планировки, высокие потолки (3 м) и широкие возможности по целевому использованию.

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Рядом с объектами коммерческой недвижимости – просторные гостевые парковки. С учетом сформированной инфраструктуры застройщик, тем не менее, придерживается гибкой ценовой политики. Так, 1 кв.м общей площади помещения с выходом во двор можно приобрести по цене от $2200, в самых ликвидных объектах в шаговой доступности от метро – за $3500.

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Жилой комплекс "Аквамарин"

В составе жилого комплекса «Аквамарин» на живописной набережной Слепянской водной системы реализуются последние три административно-торговые помещения на 1-м этаже в доме по ул. Филимонова, 22.

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Площадь – 79, 117 и 122 кв.м. Цена «квадрата» - $3000. Видимо, с учетом месторасположения в оживленной локации за Национальной библиотекой Беларуси, отличной транспортной доступности до главных столичных магистралей (проспекта Независимости и МКАД) и нахождения в непосредственной близости двух станций метро: «Восток» и «Московская».

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Отдельный вход, прилегающая парковка, подъездные пути, видеонаблюдение, компьютерная сеть, скоростной интернет – все эти опции есть в реализуемой коммерческой недвижимости «Аквамарина».

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

Ряд коммерческих помещений в «Браславском», «Олимпик Парке», «Мегаполисе» и «Аквамарине» уже заняты арендаторами. Их покупка может прежде всего заинтересовать тех инвесторов, которые ищут административную недвижимость с готовым арендным бизнесом. Приобрести ее можно с привлечением партнерских кредитов застройщика с ОАО «БНБ-Банк» и по программам лизинга.

Кредитные программы:

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

* в случае финансирования в BYN %-я ставка не превышает РВСР

Лизинговые программы:

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Смотрим, сколько стоит "квадрат" в разных районах Минска

 
Теги: Минск
 
 
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