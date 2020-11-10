Собственнику не придется тратиться на устройство пожарной сигнализации, проведение высокоскоростного интернета – соответствующие коммуникации уже есть. К административно-торговым помещениям непосредственно примыкает просторная парковка (более 300 машино-мест), что поспособствует удобству клиентов.

Жилой комплекс "Олимпик Парк"

В соседнем жилом квартале мало- и среднеэтажной застройки премиум-класса «Олимпик Парк» остаются незанятыми всего пять коммерческих помещений площадью от 14 до 69 кв.м по цене «квадрата» в $3000 в доме по ул. Ратомской, 50, который уже заселен.