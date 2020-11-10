Очередникам из Минска предложили 58 квартир в танхаусах в Соколе. Цены – от $ 784 за «квадрат» с отделкой

Характеристики объектов строительства:

Площадь земельных участков на одну квартиру составляет 5,8–10 соток, на территории выделено место для хранения автомобиля. Наружные стены домов выполнены из керамзитобетонных блоков со сплошным утеплением, плиты перекрытия многопустотные, панели деревянные, ограждения металлические с лакокрасочным покрытием. Кровля скатная стропильная с покрытием из профилированного листа.

Квартиры продаются сразу с отделкой: стены — оклейка обоями, акриловая покраска (тамбур, санузлы); потолок — акриловая покраска, водо-эмульсионная покраска (мини-котельная); покрытие пола — керамическая плитка (тамбур, санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове. Лестница — винтовая с металлическим каркасом и деревянными ступенями.

Источником горячего водоснабжения является газовый котел, канализация — самотечная с выпуском сточных вод в наружную сеть. Газоснабжение — двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, бытовые газовые плиты. Отопление — встроенная мини-котельная с газовым котлом, расположенная в отдельном помещении на первом этаже квартиры.

Цены

Минским очередникам предложено 58 квартир во второй очереди строительства комплекса. Цены – от 2 018,26 рублей за «квадрат». Площади квартир от 99,97 до 137,37 квадратных метров.

16 (шестнадцать) квартир общей площадью 137,37 кв. м по цене за “квадрат”: