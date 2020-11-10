Очередникам из Минска предложили 58 квартир в танхаусах в Соколе. Цены – от $ 784 за «квадрат» с отделкой

«УКС Запад» предложил к долевому строительству 58 квартир в блокированных домах в Соколе. Проектная декларация по объекту «Жилая усадебная застройка для многодетных семей в микрорайоне Сокол в г. Минске» (2-я очередь строительства) опубликована в свежем номере газеты «Звязда».Купить квартиру в строящемся доме можно от $ 784 за «квадрат».
О проекте
В Соколе строят жилой комплекс из одноэтажных домов с мансардами. Площадь квартир от 99 до 137 квадратных метров, в каждой из них по 4 или 5 комнат. Застройка уже обеспечена инженерно-транспортной инфраструктурой, а строительство разбито на три очереди. Всего здесь планируется поселить 162 многодетные семьи из Минска.
Проект предусматривает жилье нескольких типов. Из вариантов – блокированные и одноквартирные дома. Пока в продажу поступили только таунхаусы. Летом застройщик выпустил квартиры первой очереди, а в ноябре приступил к строительству второй. Сегодня стали известны цены и условия приобретения.
УКС "Запад"
УКС "Запад"
УКС "Запад"
УКС "Запад"
УКС "Запад"
Характеристики объектов строительства:
Площадь земельных участков на одну квартиру составляет 5,8–10 соток, на территории выделено место для хранения автомобиля. Наружные стены домов выполнены из керамзитобетонных блоков со сплошным утеплением, плиты перекрытия многопустотные, панели деревянные, ограждения металлические с лакокрасочным покрытием. Кровля скатная стропильная с покрытием из профилированного листа.
Квартиры продаются сразу с отделкой: стены — оклейка обоями, акриловая покраска (тамбур, санузлы); потолок — акриловая покраска, водо-эмульсионная покраска (мини-котельная); покрытие пола — керамическая плитка (тамбур, санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове. Лестница — винтовая с металлическим каркасом и деревянными ступенями.
Источником горячего водоснабжения является газовый котел, канализация — самотечная с выпуском сточных вод в наружную сеть. Газоснабжение — двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, бытовые газовые плиты. Отопление — встроенная мини-котельная с газовым котлом, расположенная в отдельном помещении на первом этаже квартиры.
Цены
Минским очередникам предложено 58 квартир во второй очереди строительства комплекса. Цены – от 2 018,26 рублей за «квадрат». Площади квартир от 99,97 до 137,37 квадратных метров.
16 (шестнадцать) квартир общей площадью 137,37 кв. м по цене за “квадрат”:
в жилом доме № 27 – 2 038,49 рублей (для нормативной площади) и 2 076,42 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 29 – 2 018,70 рублей (для нормативной площади) и 2 056,25 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 31 – 2 021,28 рублей (для нормативной площади) и 2 058,88 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 38 – 2 098,27 рублей (для нормативной площади) и 2 137,35 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 40 – 2 018,26 рублей (для нормативной площади) и 2 055,80 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 42 – 2 048,73 рублей (для нормативной площади) и 2 086,85 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 44 – 2 069,11 рублей (для нормативной площади) и 2 107,62 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 46 – 2 093,41 рублей (для нормативной площади) и 2 132,39 рублей (для площади, превышающей нормативную).
14 (четырнадцать) квартир общей площадью 119,82 кв. мпо цене за “квадрат”:
в жилом доме № 28 – 2 226,55 рублей (для нормативной площади) и 2 267,99 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 30 – 2 208,20 рублей (для нормативной площади) и 2 249,30 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 32 – 2 233,72 рублей (для нормативной площади) и 2 275,30 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 39 – 2 266,90 рублей (для нормативной площади) и 2 309,12 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 41 – 2 233,42 рублей (для нормативной площади) и 2 275,00 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 43 –2 261,39 рублей (для нормативной площади) и 2 303,51 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 45 – 2 289,82 рублей (для нормативной площади) и 2 332,48 рублей (для площади, превышающей нормативную).
14 (четырнадцать) квартир общей площадью 118,84 кв. мпо цене за “квадрат”:
в жилом доме № 33 – 2 208,22 рублей (для нормативной площади) и 2 249,31 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 35 – 2 258,91 рублей (для нормативной площади) и 2 300,97 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 37 – 2 017,14 рублей (для нормативной площади) и 2 242,13 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 48 – 2 205,81 рублей (для нормативной площади) и 2 246,86 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 50 – 2 241,29 рублей (для нормативной площади) и 2 283,01 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 52 – 2 240,31 рублей (для нормативной площади) и 2 282,02 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 54 – 2 259,29 рублей (для нормативной площади) и 2 301,35 рублей (для площади, превышающей нормативную).
14 (четырнадцать) квартир общей площадью 99,97 кв. мпо цене за “квадрат”:
в жилом доме № 34 – 2 643,02 рублей (для нормативной площади) и 2 643,02 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 36 – 2 435,43 рублей (для нормативной площади) и 2 480,75 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 47 – 2 440,83 рублей (для нормативной площади) и 2 486,25 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 49 – 2 429,47 рублей (для нормативной площади) и 2 474,67 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 51 – 2 438,48 рублей (для нормативной площади) и 2 483,86 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 53 – 2 419,52 рублей (для нормативной площади) и 2 464,53 рублей (для площади, превышающей нормативную);
в жилом доме № 55 – 2 474,29 рублей (для нормативной площади) и 2 520,35 рублей (для площади, превышающей нормативную).
Условия
По условиям застройщика, первоначальный взнос составляет 10 % от цены объекта, остальная сумма выплачивается частями ежемесячно. Для заключения договоров создания объекта долевого строительства необходимы:
направление на строительство жилого помещения, выданное местным исполнительным и распорядительным органом;
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
паспорт;
личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор.
Документы будут приниматься с 18 ноября. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется по предварительной записи.