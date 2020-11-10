Почему добывать торф нынче хлопотное дело?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Поселок Червоное в Житковичском районе появился на свет благодаря программе освоения белорусского Полесья. Когда геологи обнаружили богатое месторождение торфа неподалеку от одноименного озера, было решено построить завод по его добыче и переработке, чтобы обеспечить регион дешевым топливом.

Сегодня предприятие – это более 500 гектаров полей, где добывается торф и еще около 280 гектаров в резерве. Примечательно, что на сегодняшний день часть залежи "полесского угля" расположена в Минской области. В чем еще заключается уникальность Житковичского торфобрикетного завода, разбирался корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

Голубой вагон бежит, качается

Работает завод в Червоном круглые сутки, выполняя самые разные операции. Вообще это по сути "градообразующее" предприятие, где работает 250 человек, а его котельная обеспечивает теплом многоквартирные дома в поселке с населением в полторы тысячи человек.

Главной достопримечательностью торфобрикетного завода является самая длинная в Беларуси узкоколейная железная дорога, по которой доставляют к полям с торфом работников.

© Sputnik / Виктор Толочко Самая длинная в Беларуси узкоколейка доставляет торф с полей

Для обеспечения бесперебойной работы каждое утро на торфяные поля по узкоколейке отправляется небольшой состав. Расстояние ему нужно преодолеть сравнительно небольшое – всего 20 километров, а кругом лес, болота и "цуд некранутай прыроды". Отправляется поезд от настоящего вокзала ровно в 07:45 в клубах дыма от листвы, которую жгут еще в темноте, спеша навести порядок в поселке, местные жители.

© Sputnik / Виктор Толочко Голубой вагон отправляется рано утром

"Голубой вагончик", способный уместить в себе 50 торфодобытчиков, оборудован небольшой буржуйкой, и это придает особый шарм и уют. Сама по себе узкоколейка проста в сооружении и эксплуатации и используется, как правило, в промышленных целях, поэтому в вагончике изрядно трясет.

© Sputnik / Виктор Толочко С буржуйкой в вагоне тепло и уютно

Расстояние по "узкоколейным" меркам приличное и, чтобы скоротать время в пути, заместитель директора предприятия Виктор Русый с гордостью рассказывает нам об истории завода.

"Когда здесь начали добывать торф, то ежегодно на Василевичскую ТЭЦ отправляли 600 тысяч тонн торфа. Потом было решено построить завод мощностью в 100 тысяч тонн брикетов в год. Вообще в следующем году нашему предприятию исполнится 50 лет – первые тонны фрезерного торфа были добыты в 1971 году", – рассказал Виктор Русый.

© Sputnik / Виктор Толочко Замдиректора Виктор Русый с гордостью рассказывает об истории завода

По его словам, работа по добыче торфа очень сложная, но это "сплошная романтика", потому что кругом природа, каналы, водоемы и уйма диких животных - настоящий рай для любителей рыбалки и охоты.

© Sputnik / Виктор Толочко Поезд летит по узкоколейке через лес, болота и "цуд некранутай прыроды"

Мастер по добыче торфа Анатолий Алиферович работает на заводе без малого 31 год и никогда не менял записи в трудовой книжке. Отсюда, как он говорит, никуда уходить не собирается.

"Анатолий – заядлый охотник и рыбак, ему здесь лучше всего. Каждое дерево знает и даже с бобрами нашел общий язык", – шутит заместитель директора.

© Sputnik / Виктор Толочко Анатолий Алиферович работает на заводе без малого 31 год

По словам Анатолия, к нему в гости на полевую базу, не обращая внимания на сторожевую охрану, нередко забредают "дзiкi паздароўкацца", лоси и даже зубры из расположенного по соседству Национального парка.

Дело в том, что почти двадцать лет назад выработанные торфяные месторождения начали рекультивировать или попросту повторно заболачивать. Поблизости находится заповедник, и дикие животные и птицы быстро облюбовали труднодоступное болото, окруженное со всех сторон лесом.

© Sputnik / Виктор Толочко Дикие животные и птицы быстро облюбовали заболоченные месторождения

"Рыбы здесь сотни тонн, и "краснокнижников" хватает. Лебеди, такое ощущение, что даже на зиму не улетают. Рыбачить сюда "на болота" отовсюду приезжают", – заверяет Анатолий Алиферович.

Виктор Русый пояснил, что для добычи торфа строят специальные каналы, которые отводят с полей воду, затем она собирается возле насосной станции, отдающей ее дальше в озеро Червоное.

Курить запрещается

Само поле, где остановился наш узкоколейный состав, занимает почти 240 гектаров, здесь и добывают торф. И там, и тут проложена узкоколейка, работают люди и тяжелая техника. Сейчас рабочие заняты погрузкой торфа в вагоны, но не забывают следить за главным – чтобы не вспыхнул огонь.

© Sputnik / Виктор Толочко Идет погрузка торфа в вагоны

По словам замдиректора, больше всего хлопот доставляют пожары, и здесь важен фактор силы ветра. "Наблюдение за окружающей обстановкой осуществляется каждые два часа со специальных смотровых вышек, – показывает на них рукой Виктор Русый. – Если ветер усиливается, то мастер по добыче торфа вывешивает белый флажок, и это значит "стоп-работа". Не забывают здесь и о банальных мобильниках.

Торф на полях собирают в специальные штабели (местные называют их караванами), в каждом должно быть от полутора до двух тысяч тонн ценного сырья. Больше нельзя по технологии, потому что фрезерный торф обладает уникальным свойством самовоспламенения.

© Sputnik / Виктор Толочко Торф на полях собирают в караваны

"В караване торф в любое время года лежит с температурой в 50-60 градусов тепла, но он может саморазогреваться. Критическая температура – 75 градусов, тогда он воспламеняется", – отметил Анатолий Алиферович.

По его словам, когда торф начинает тлеть, самое важное – как можно быстрее его затушить, потому что он очень летучий и малейшее дуновение ветра может разнести тлеющие частички на остальные караваны, и тогда беды не избежать. Чтобы предотвратить возгорание, температуру в караванах еженедельно меряют специальными щупами, производится пересыпка торфа с применением специальной штабелирующей машины, а на полевой базе постоянно дежурит пожарная бригада из работников завода.

© Sputnik / Виктор Толочко Когда торф начинает тлеть, самое важное – как можно быстрее его затушить

На вооружении у них есть гусеничные трактора, которые способны преодолеть любое бездорожье. К ним крепится специальная мобильная емкость (больше напоминающая бочку) на пять тонн, оборудованная мощным насосом, способным подавать воду при 16 атмосферах. Этого достаточно, чтобы фактически перемешивать торф.

© Sputnik / Виктор Толочко Чтобы предотвратить возгорание, в караванах еженедельно меряют температуру и при необходимости заливают водой

Вообще торфяные поля устроены таким хитрым образом, что между караванами всегда пролегают каналы, которые не только отводят лишнюю влагу, но и в случае необходимости служат пожарными водоемами. Здоровый образ жизни и отказ от курения – личное дело каждого, но возле каравана с торфом вы не увидите рабочего с папиросой, и это не прихоть начальников, а здравый смысл.

© Sputnik / Виктор Толочко Между караванами пролегают каналы, которые отводят лишнюю влагу и служат пожарными водоемами

Караваны уходят поездами

Сейчас, чтобы обеспечить сырьем завод, нужно каждый день загружать три состава по 20 вагонов. Причем если маленький "тепловозик" порожним идет по узкоколейке час, то с грузом торфа эта дорога занимает уже два.

Виктор Русый говорит, что в связи с глобальным потеплением завод ощутил падение спроса на свою продукцию. Свою негативную роль сыграла и пандемия короновируса, но сейчас ситуация потихоньку выправляется. В октябре предприятие отгрузило потребителям 130 вагонов торфобрикетов, в каждом по 60 тонн.

© Sputnik / Виктор Толочко Обратно груженый тепловоз идет в два раза дольше

"В ноябре у нас уже заказов на 134 вагона. Каждый день будет отправляться по 4-5 вагонов. Это значит, что завод должен в день переработать 600 тонн торфа, чтобы получить 300 тонн торфобрикета", – добавил он.

Основными клиентами Житковичского торфобрикетного завода по сей день остаются районные топливоснабжающие организации или попросту рай(гор)топы. В 2016 году предприятие расширило рынок сбыта брикетов за счет белорусских цементных компаний.

© Sputnik / Виктор Толочко Завод должен переработать 600 тонн торфа в день

Вообще каждый желающий белорус может купить брикеты прямо на заводе, потому что цена для населения и организаций в республике единая – 84 рубля за тонну. При этом если покупать для личных нужд в рай(гор)топах, то государство компенсирует около половины стоимости, но только при покупке не более 3,3 тонны торфобрикета в год.

На всю страну такой один

По прибытии состава с фрезерным торфом к месту переработки вагоны остаются на путях, где работают два опрокидывателя. Попросту говоря, специальный механизм переворачивает вагон на 180 градусов, и торф высыпается на транспортировочную ленту, которая поднимает его вверх. Затем он проходит через электромагнит, который извлекает случайные гайки, болты и прочие металлические предметы. На специальных сепараторах торф очищается от крупных веток и корней и далее транспортируется на сушку.

© Sputnik / Виктор Толочко Торф высыпается на транспортировочную ленту

Из уроков географии все мы знаем, что торф – это топливо органического происхождения, которое образуется в болотах со скоростью 1 мм в год. Из этого следует, что полесское топливо – высокой влажности, в пределах 75-80%. При этом государственный стандарт говорит о том, что брикеты могут быть двух марок: с влажностью 16% и 20%.

Поэтому на Житковичском торфобрикетном заводе сырье перед прессованием еще подсушивают особым образом. В специальных печах сжигают собственный торф и древесные включения, при этом образуются топочные газы, или, говоря простым языком, продукты горения.

© Sputnik / Виктор Толочко На Житковичском торфобрикетном заводе сырье перед прессованием подсушивают

Вверх от печи идут специальные колонны, в которые эти газы вытягивают при помощи вакуума, при этом они поднимаются по спирали, а сверху высыпается измельченный торф. В результате он поднимается вверх и высушивается до заданных параметров. После чего будущее топливо поступает на специальные прессы, где прессуется в одинаковые по размеру брикеты.

© Sputnik / Виктор Толочко Будущее топливо прессуется в одинаковые по размеру брикеты

"Состав торфа и применяемая технология позволяют получить достаточно прочный брикет (показатель 98% прочности по СТБ – Sputnik), и, даже если его уронить, он не рассыпается. Поэтому люди, когда покупают брикеты, специально ищут "житковские", – с гордостью отметил замдиректора.

Круг потребителей сужается

"Наше предприятие прошло три очереди модернизации и сегодня может выпускать 115-120 тысяч тонн торфобрикета. Под эти мощности наша расчетная численность – 250 работников", – констатировал директор завода Виктор Купрацевич.

По его словам, собственная "железная дорога" предприятия составляет 55 километров узкой колеи, по которой ходят 9 тепловозов и 44 вагона.

© Sputnik / Виктор Толочко Узкоколейка составляет 55 километров, по которой ходят 9 тепловозов и 44 вагона

Сейчас завод занимается тем, что готовит к разработке новое месторождение около деревни Замошье, которое находится приблизительно в 20 километрах и занимает 250 гектаров.

"Глубина залежей достигает 6 метров. С мощностью работы завода в 100 тысяч тонн брикета в год таких залежей торфа хватит на 50 лет работы", – обрисовал перспективы директор.

© Sputnik / Виктор Толочко Директор завода Виктор Купрацевич рассказал, что завод готовит к разработке новое месторождение

Поэтому, как отметил Виктор Купрацевич, Житковичский торфобрикетный завод, обладая такими запасами сырья, "имеет право на жизнь".

"Скоро заработает атомная станция (первый квартал 2021 года старт промышленной эксплуатации – Sputnik). По энергетике, конечно, мы еще не знаем всех нюансов, но мы понимаем, что у нас круг потребителей будет сужаться", – выразил опасения директор завода.

Гудбай, Швеция

Все время, что мы были в Червоном, работники завода вспоминали о былых временах, когда торф из Житковичского района отправлялся в Скандинавию для местных ТЭЦ, но потом что-то пошло не так, и выгодное сотрудничество пришлось свернуть.

Директор завода рассказал, что контракт со шведами закончился пять лет назад. "Там у нас был потребитель – электростанции. Наша база позволяет делать качественные энергоемкие брикеты. Швеция не чуралась нашей продукции, закупала эти брикеты. Мы на ней имели приличную рентабельность – свыше 35%".

© Sputnik / Виктор Толочко В Европе с 2013 года торф был признан невозобновляемым источником энергии

Пытаемся понять причину прекращения такого выгодного сотрудничества, и оказывается, что в Европе с 2013 года торф был признан невозобновляемым источником энергии (помним про 1 миллиметр в год). Поэтому европейцы ввели значительные ограничения по использованию торфа и отменили преференции и льготы для его потребителей, которые были раньше.

"Крупные энергетические компании Европы отказались от торфяных брикетов (в качестве топлива – Sputnik), и этот вопрос для нас закрыт", – резюмировал Виктор Купрацевич.

Спрос диктует условия

На предприятии подсчитали, что по итогам 2020 года реализация составит 70 тысяч тонн торфобрикета (приблизительно 70% от мощности завода). При этом добыли 137 тысяч тонн торфа в этом сезоне.

© Sputnik / Виктор Толочко С мощностью работы завода в 100 тысяч тонн брикета в год таких залежей торфа хватит на 50 лет работы

По итогам первых девяти месяцев работы в этом году в сложившихся условиях средняя заработная плата на Житковичском торфобрикетном заводе составила 890 рублей.

"На протяжении последних десяти лет мы еще ни разу по итогам года не сработали в убыток", – отметил директор.

© Sputnik / Виктор Толочко На протяжении последних десяти лет предприятие еще ни разу по итогам года не сработало в убыток

Виктор Купрацевич обратил внимание, что в октябре завод реализовал 8,5 тысячи тонн брикетов, в ноябре реализация будет еще больше, что обеспечит положительную рентабельность.

При этом директор не стал делать секрета из проблем с реализацией продукции, которые возникают в настоящее время. Поскольку самым крупным потребителем торфяных брикетов является Белорусская цементная компания, брикетным заводам необходимо конкурировать с каменным углем, который в этом году значительно подешевел.

© Sputnik / Виктор Толочко Торфу приходится конкурировать с углем

Легко при помощи калькулятора, умножая объемы реализации на стоимость продукции, получить цифру около 6 миллионов рублей (почти 2 миллиона евро по текущему курсу) выручки, которую рассчитывает Житковичский торфобрикетный завод получить в этом году.

"Плюсовую рентабельность мы получим и при работе в 70% от мощности завода. Предприятие может жить, только когда оно развивается. Имея сырьевую базу, мы надеемся, что будем работать и иметь рынок сбыта", – сказал директор.

Высокая эффективность

Специалисты уже посчитали, что фрезерный торф показывает высокую эффективность, если его использовать в качестве топлива в небольших населенных пунктах, таких, как Червоное.

© Sputnik / Виктор Толочко Торф показывает высокую эффективность, если его использовать в небольших отопительных котельных

"С фрезерного торфа можно получить значительно более "дешевую гигакалорию", чем используя импортируемый природный газ. В Беларуси разработана программа потребления местных видов топлива. В последние годы реализован ряд проектов по переводу небольших отопительных котельных на торфяное топливо. В перспективе, с 2021 по 2025 годы, планируется реконструировать и построить порядка 15 таких энергоисточников.

© Sputnik / Виктор Толочко Завод может выпускать 115-120 тысяч тонн торфобрикета

По мнению Виктора Купрацевича, когда в Беларуси станет больше котельных, работающих на таком местном виде топлива, как торф, это даст не только экономию самим котельным, но и стабильный сбыт для целой отрасли.