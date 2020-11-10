«Невероятный Макс». Вышел электронный сборник историй об адвокате Максиме Знаке

Дмитрий Халимончик

В 2007, на третьем курсе, я пришёл на своё первое собеседование в молодую юридическую фирму ЮрЗнак, работать у Максима, собственно, Знака. Очень ценю этот опыт. Мне, сначала студенту, а потом — уже дипломированному, а затем и аттестованному юристу, повезло работать и общаться с большим профессионалом своего дела и прекрасным человеком. И ещё важнее то, что я нашёл не просто работодателя и преподавателя, но и друга.

В комментариях к юридическим стримам было много комментариев с восхищением его спокойствием и вопросов «зачем все эти действия, если результат предсказуем?». А ведь это и есть стиль работы и принципы Максима.

Во-первых, спокойствие и хладнокровие. Во всем.

Однажды нам с коллегой выпала командировка в Витебскую область. Поезда туда не ездили, маршрутки неудобные, решили поехать на машине Максима. Права были у меня, опыта поездок не было ни кого. Погода была ужасная — за ночь выпала куча снега, под снегом — лёд. В добавок — у нас была только одна кассета, которая застряла в приёмнике. И на ней была песня про Иссык-Куль. В общем, мы сильно прониклись тогда духом средней Азии.

Недалеко от пункта назначения мы с нерегулируемым перекрёстком нашли друг друга и уже через пару секунд вращения на льду машина лежала в кювете, сломав перед этим забор.

Оправились от шока, нашли быстро трактор и успели в суд. Возвращались в тишине, музыку больше не слушали.

Мне было не очень, скажем так, ловко возвращать машину с разбитым бампером, но пришлось. Максим походил вокруг, посмотрел на неё и сказал что-то вроде «хм… ну тоже опыт».

Возможно, подумал он что-то другое, но сказал примерно это.

Мне вообще не очень везло с машинами — следующую машину Максима я тоже поцарапал, выполняя служебные обязанности. Но и там реакция была очень философская. Так сказать, «Штош.».

А во-вторых — соблюдение правил.

Максим всегда словом и делом напоминал и продолжает повторять главную прописную истину — мы всегда должны действовать в рамках существующего закона.

Есть норма — соблюдай. Будут последствия — будем разбираться.

В первые буквально дни стажировки меня студента отправили подать обращение в какой-то орган. Я пришёл, потыкался по кабинетам, неуверенно что-то спросил. Мне в ответ довольно уверенно ответили, что «кабинет не тот, письмо не то, неправильно примерно всё и вообще обед, идите и не дурите голову». Я в принципе и готов был уйти, позвонил отчитаться, но Максим напомнил: твоя задача документ подать и подтвердить его подачу. Остальное — по мере поступления. Пришлось вернуться и убедить принять письмо. Нехотя, но приняли, отметку поставили.

А в офисе я услышал то, что запомнил и теперь сам напоминаю всем стажерам: «молодец, задача выполнена, мы все сделали в соответствии с утверждённым порядком и это зафиксировано.»

Право — это логика и почти математика. У него есть законы и я уверен — что бы Максим ни делал, он поступает, следуя тому же правилу: как бы себя не вёл любой другой, мы соблюдаем закон и остаёмся в его рамках. Потому что если не мы, то зачем вот это вот всё?

И я не сомневаюсь, что закон в истинном значении будет соблюдён. Максим вернётся, и мы уже в ближайшее время сможем встретиться в отличном настроении в кругу друзей. И когда он возьмёт гитару, я обязательно закажу ту самую песню про Иссык-куль. Уж больно хороша, чертяка.