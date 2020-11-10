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«Невероятный Макс». Вышел электронный сборник историй об адвокате Максиме Знаке

10.11.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В день, когда адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, вышла серия историй «о невероятном Максиме Знаке». Вот каким его знают коллеги и друзья.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

  • Иван Подрез

    С Максимом Знаком мы дружим со второго класса, то есть уже больше 30 лет. Макс был капитаном нашей школьной команды по «Что? Где? Когда?». Идеальным капитаном. Все наши победы были завязаны на нем. Кроме того, что он сам генерировал версии, он умел совершенно безошибочно из десятка версий на столе выбрать правильную и очень стройно объяснить свой выбор.
    Классе в девятом мы проходили тест на IQ. У Макса этот тест показал 164. Цифра эта очень четко врезалась в память, потому что это совершенно заоблачный коэффициент.

    Понятно, что учеба ему давалась очень легко. Но при этом у Макса какая-то абсолютно умопомрачительная трудоспособность и перфекционизм. Помню мы готовились к какому-то сложному экзамену, и Макс ел растворимый кофе ложками, потому что считал, что в таком виде у кофе эффект сильнее. Очень хотелось спать, но спать было нельзя, потому что не весь материал был выучен. Халява — это не про него.

    Макс пишет замечательные песни. И играет на гитаре. Помню, когда я играл в группе Atlantica, мне на какой-то концерт понадобилась именно его гитара, потому что нужен был вот конкретно этот тембр. Музыканты должны понять, что одолжить свою гитару кому-то — это все равно, что дать попользоваться обручальным кольцом. Макс без вопросов мне ее одолжил, но так как я феноменально руко. п, то поцарапал этот дорогущий инструмент о корявую стойку в К/З «Минск». Мне было крайне стыдно, но Максу было «ничего страшного». С друзьями он действительно готов поделиться всем.

    Макс марафонец и триатлонист. В 2016 на Минском полумарафоне именно он убедил меня пробежать первую 10ку. Я был уверен, что не осилю. Макс спросил: «Ты сейчас сколько максимально пробежать можешь»? Я говорю: «3 километра». Он говорит: «Ну и 10, значит, пробежишь». Ну и пробежал.

    Но самое главное — даже в том возрасте, когда «правила нужны, чтобы их нарушать», Макс никогда не выходил за рамки, всегда играл честно и по правилам. Однажды мы, совсем юные оболтусы, унесли дорожный знак и подарили ему на день рождения. Такой был юмор в 90е. Макс очень оценил подарок, но совершенно не оценил «подвиг». Он переживал, что мы с этим знаком могли попасться на глаза какому-нибудь патрулю и крайне сильно влипнуть.

    Он и сейчас продолжает играть честно и по правилам. Даже теперь, когда никаких правил больше не существует.


  • Анастасия Моргун

    Продажа акций — дело нешуточное, особенно если сумма сделки составляет 90 тысяч евро. По крайней мере, так я думала в январе этого года по дороге в депозитарий.
    Машину вел Максим Александрович, мы почему-то все время попадали на красный, и мне казалось уже, что пешком было бы быстрее. Наверное, я слишком переживала.
    Но не был бы Знак Знаком, если бы мы не успели как раз вовремя и не завершили, наконец, сделку, такую важную — для клиента, и первую, «под ключ» — для меня.
    — Спасибо, Максим Александрович.
    — Я тут причем, это результат вашей работы. Предлагаю отметить. Как насчет обеда в лучшем заведении города?
    Столовая Совмина, минут 20 спустя.
    — Котлета по-киевски и правда здесь хороша, да и рассольник ничего, но, Максим Александрович, вы и правда считаете, что столовая Совмина — лучшее место, где можно отобедать?
    — Да. Мы здесь праздновали свадьбу с Надей.
    — Тогда вопросов больше нет))
    — И вообще, знаете, Настя, почему в студенческие годы, собираясь пригласить девушку, как вы выразились, «отобедать», между столовой и рестораном я всегда выбирал столовую?
    — Почему?
    — Потому что в столовой я мог позволить себе заказать все что угодно!


Фото со страницы Дмитрия Халимончика в Facebook

  • Дмитрий Халимончик

    В 2007, на третьем курсе, я пришёл на своё первое собеседование в молодую юридическую фирму ЮрЗнак, работать у Максима, собственно, Знака. Очень ценю этот опыт. Мне, сначала студенту, а потом — уже дипломированному, а затем и аттестованному юристу, повезло работать и общаться с большим профессионалом своего дела и прекрасным человеком. И ещё важнее то, что я нашёл не просто работодателя и преподавателя, но и друга.

    В комментариях к юридическим стримам было много комментариев с восхищением его спокойствием и вопросов «зачем все эти действия, если результат предсказуем?». А ведь это и есть стиль работы и принципы Максима.

    Во-первых, спокойствие и хладнокровие. Во всем.

    Однажды нам с коллегой выпала командировка в Витебскую область. Поезда туда не ездили, маршрутки неудобные, решили поехать на машине Максима. Права были у меня, опыта поездок не было ни кого. Погода была ужасная — за ночь выпала куча снега, под снегом — лёд. В добавок — у нас была только одна кассета, которая застряла в приёмнике. И на ней была песня про Иссык-Куль. В общем, мы сильно прониклись тогда духом средней Азии.

    Недалеко от пункта назначения мы с нерегулируемым перекрёстком нашли друг друга и уже через пару секунд вращения на льду машина лежала в кювете, сломав перед этим забор.

    Оправились от шока, нашли быстро трактор и успели в суд. Возвращались в тишине, музыку больше не слушали.

    Мне было не очень, скажем так, ловко возвращать машину с разбитым бампером, но пришлось. Максим походил вокруг, посмотрел на неё и сказал что-то вроде «хм… ну тоже опыт».

    Возможно, подумал он что-то другое, но сказал примерно это.

    Мне вообще не очень везло с машинами — следующую машину Максима я тоже поцарапал, выполняя служебные обязанности. Но и там реакция была очень философская. Так сказать, «Штош.».

    А во-вторых — соблюдение правил.

    Максим всегда словом и делом напоминал и продолжает повторять главную прописную истину — мы всегда должны действовать в рамках существующего закона.

    Есть норма — соблюдай. Будут последствия — будем разбираться.

    В первые буквально дни стажировки меня студента отправили подать обращение в какой-то орган. Я пришёл, потыкался по кабинетам, неуверенно что-то спросил. Мне в ответ довольно уверенно ответили, что «кабинет не тот, письмо не то, неправильно примерно всё и вообще обед, идите и не дурите голову». Я в принципе и готов был уйти, позвонил отчитаться, но Максим напомнил: твоя задача документ подать и подтвердить его подачу. Остальное — по мере поступления. Пришлось вернуться и убедить принять письмо. Нехотя, но приняли, отметку поставили.

    А в офисе я услышал то, что запомнил и теперь сам напоминаю всем стажерам: «молодец, задача выполнена, мы все сделали в соответствии с утверждённым порядком и это зафиксировано.»

    Право — это логика и почти математика. У него есть законы и я уверен — что бы Максим ни делал, он поступает, следуя тому же правилу: как бы себя не вёл любой другой, мы соблюдаем закон и остаёмся в его рамках. Потому что если не мы, то зачем вот это вот всё?

    И я не сомневаюсь, что закон в истинном значении будет соблюдён. Максим вернётся, и мы уже в ближайшее время сможем встретиться в отличном настроении в кругу друзей. И когда он возьмёт гитару, я обязательно закажу ту самую песню про Иссык-куль. Уж больно хороша, чертяка.


  • Макс Орлов

    31.08.2019 Макс сделал полный Ironman в Австрии. Полный Ironman состоит из плавания — 3,8 км, езды на велосипеде — 180 км, и бега 42,195 км, которые нужно преодолеть без остановок. «Это какая-то жесть!» — можете подумать вы, и будете правы. Чтобы пройти такую дистанцию нужно не только тренироваться, но и иметь железный характер. В 2018 падение с велосипеда и сильный перелом ключицы со смещением, а 2019 серьезная подготовка. Только за 8 месяцев 2019 года Макс наплавал 157 километров, наездил около 7 тысяч километров на велосипеде, и набегал ~1,6 тысяч километров для того, чтобы победить себя. При среднем времени прохождении этой дистанции в 12 часов 18 минут, Макс ее преодолел за 10 часов 12 минут 49 секунд!!!

 
Теги: Минск
 
 
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В день, когда адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, вышла серия историй «о...
 
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