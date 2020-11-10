Глава «Росатома» рассказал, что обсуждает с властями Беларуси строительство второй АЭС

Источник материала: Tut.by

Госкорпорация «Росатом» обсуждает с властями Беларуси строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора. Об этом говорится в обращении главы госкорпорации Алексея Лихачева к сотрудникам «Росатома», опубликованном на сайте «Росатома».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме белорусский блок. Он стал первым блоком поколения „три плюс“, построенным на европейском континенте, за границами Российской Федерации. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению наших народов. Сейчас с руководством республики мы обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — сказал Лихачев в своей речи по случаю 75-летия атомной промышленности.

Напомним, в минувшую субботу Александр Лукашенко открыл БелАЭС в Островце, дав разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт в соответствии с этапной программой. «Исторический момент: страна становится ядерной державой», — заявил он.

В субботу реактор первого энергоблока работал на мощности 40%. В соответствии с программами испытаний мощность энергоблока должна поэтапно повышаться до проектной — 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Однако в понедельник утром стало известно , что в воскресенье первый блок Белорусской АЭС перестал вырабатывать мощность, турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

В Минэнерго сообщили, что на первом энергоблоке продолжается этап энергетического пуска. «В ходе проводимых испытаний выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.