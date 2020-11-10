|
Глава «Росатома» рассказал, что обсуждает с властями Беларуси строительство второй АЭС
10.11.2020 10:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госкорпорация «Росатом» обсуждает с властями Беларуси строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора. Об этом говорится в
«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме белорусский блок. Он стал первым блоком поколения „три плюс“, построенным на европейском континенте, за границами Российской Федерации. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению наших народов. Сейчас с руководством республики мы обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — сказал Лихачев в своей речи по случаю 75-летия атомной промышленности.
Напомним, в минувшую субботу
В субботу реактор первого энергоблока работал на мощности 40%. В соответствии с программами испытаний мощность энергоблока должна поэтапно повышаться до проектной — 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.
Однако в понедельник утром
В Минэнерго сообщили, что на первом энергоблоке продолжается этап энергетического пуска. «В ходе проводимых испытаний выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госкорпорация «Росатом» обсуждает с властями Беларуси строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора. Об этом говорится в обращении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)