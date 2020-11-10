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Росатом и Беларусь обсуждают строительство еще одной АЭС
10.11.2020 11:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Возможность строительства еще одной станции и исследовательского реактора в Беларуси обсуждает госкорпорация «Росатом» с руководством Беларуси.
Об этом
«Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», - сообщил он. Текст обращения размещен на сайте «Росатома».
Лихачев высказался также о БелАЭС, первый блок которой был подключен к энергосистеме 3 ноября.
«Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России», - сказал он и добавил, что «энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей».
О ситуации с БелАЭС
Торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что белорусская энергосистема готова обеспечить поставки за рубеж по конкурентным ценам. Но, по его словам, станцию строили «для себя».
Ранее, 6 ноября во время открытия третьей линии метро в Минске Лукашенко
В Польше и Литве очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС. Все страны Балтии
Тем временем в Литве гражданам уже стали бесплатно выдавать препараты йода в связи с запуском БелАЭС.
В понедельник на сайте Минэнергетики
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Возможность строительства еще одной станции и исследовательского реактора в Беларуси обсуждает госкорпорация «Росатом» с руководством Беларуси.
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