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Росатом и Беларусь обсуждают строительство еще одной АЭС

10.11.2020 11:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Возможность строительства еще одной станции и исследовательского реактора в Беларуси обсуждает госкорпорация «Росатом» с руководством Беларуси.

Об этом сообщил работникам российской атомной отрасли в видеообращении на сайте «Росатома» гендиректор Алексей Лихачев.

«Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», - сообщил он. Текст обращения размещен на сайте «Росатома».

Лихачев высказался также о БелАЭС, первый блок которой был подключен к энергосистеме 3 ноября.

«Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России», - сказал он и добавил, что «энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей».

О ситуации с БелАЭС

Торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что белорусская энергосистема готова обеспечить поставки за рубеж по конкурентным ценам. Но, по его словам, станцию строили «для себя».

Ранее, 6 ноября во время открытия третьей линии метро в Минске Лукашенко заявил, что Беларуси нужна еще одна атомная электростанция – чтобы уйти от зависимости по углеводородам.

В Польше и Литве очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС. Все страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции.Польша и страны Балтии считают запуск атомного объекта небезопасным, поэтому они отказались от покупки белорусской электроэнергии.

Тем временем в Литве гражданам уже стали бесплатно выдавать препараты йода в связи с запуском БелАЭС.

В понедельник на сайте Минэнергетики сообщалось, что "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", но "работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту". 

 
Теги: Минск
 
 
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Возможность строительства еще одной станции и исследовательского реактора в Беларуси обсуждает госкорпорация «Росатом» с руководством Беларуси.
 
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