Кирилл Рудый про мегатренды Беларуси и Китая, неопределенность и шансы найти выход в трудной ситуации

Источник материала: Tut.by

Четыре мегатренда Беларуси и Китая будут влиять на отношения двух стран в 2021 году. Что это за тренды, какие риски и возможности они открывают, рассказал руководитель проекта Банка БелВЭБ, экс-посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый на бизнес-форуме «Китай-Беларусь: торгово-экономические отношения, перспективы сотрудничества, инвестиционный потенциал», который транслируется на сайте «Белинтерэкспо» . Закончил Рудый традиционной притчей На этот раз — о мухе и пчеле, которые попали в бутылку с узким горлышком.



Кирилл Рудый на выставке в Шанхае год назад. Фото: TUT.BY, архив

Он отметил, что бизнес-форум проходит после годовщины Октябрьской революции, которая по-прежнему отмечается в Беларуси.

— Поэтому свое выступление начну с цитаты В.И.Ленина. Он как-то сказал, что «есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые случаются десятилетия». Ленин был не прав в том, что такие недели просто так не случаются, они формируются десятилетиями.

Рудый сделал обзор таких мегатрендов Беларуси и Китая: геополитического, общественного, экономического и технологического, рассказав, как они повлияют на белорусский экспорт в Китай в следующем 2021 году.

Геополитика: войны и инициативы

Первый мегатренд — геополитический. В нем три направления. Главное — это то, что идет геополитический подъем Китая. Он начался давно, еще в 2008 году, после успешного преодоления Китаем мирового финансового кризиса и проведения летней пекинской олимпиады. Китай начал широко кредитовать другие страны и реализовывать зарубежные проекты, в том числе в Беларуси. В 2018 году США решили сдержать геополитический рост Китая, начав с ним торговую войну, и этот тренд ушел в тень.

Новый американский президент в будущем чуть ослабит давление на Китай, но не в 2021 году, когда ему придется выполнять свои предвыборные антикитайские обещания, считает Рудый.

— Их торговая война, с одной стороны, негативно повлияла на Беларусь: Китай стал оглядываться на США, на их санкции в нашем регионе, чтобы не обострять, с другой стороны, позитивно: Китай сблизился с ЕС, а их торговля идет через нас.

Еще один геополитический тренд — инициатива «Пояс и Путь». Она началась с 2013 года, а для Беларуси — в 2017-м, когда бизнес стал реально строить свои заводы в парке «Великий камень», и через нас пошли субсидируемые Китаем железнодорожные контейнеры.

И третий тренд — сближение России и Китая. С 2014 года, после Крыма и санкций, Россия повернула с Запада на Восток, подтолкнув к этому и ЕАЭС.

— У Беларуси и так были хорошие отношения с Китаем, но с 2015 года еще участились политические контакты, что толкало и бизнес показать себя руководству своих стран, — отмечает Рудый.

Он полагает, что в 2021 году Китай сохранит железнодорожный маршрут через Беларусь для укрепления торговли с ЕС.

— Но, надо понимать, что Китай не будет вечно субсидировать железнодорожные тарифы, да и российской железной дороге, которая на 80% построена еще до СССР, нужна модернизация. Российско-китайское сближение будет толкать китайцев на российский рынок, в том числе через Беларусь, а белорусам позволит под русскоязычным брендом проще и дальше идти в Китай, — резюмирует Рудый.

Общество: неопределенность и COVID

Второй мегатренд — общественный. Здесь тоже три вектора.

— Главное — это то, что сейчас происходит в белорусском обществе. Эта неопределенность — риск для бизнеса из любой страны: удорожание внутренних, внешних займов, санкции, непредсказуемость. Да, этот риск был всегда, но он рос. По Всемирной оценке ценностей, десятилетиями росло положительное отношение белорусов к демократии с 66% в 1994 г. до 87% сейчас, с другой стороны, за тот же период у части общества увеличились симпатии и к военному правлению. Схожий тренд скрыт и в китайском обществе, — отмечает Рудый.

При этом в Китае быстрее, чем в Беларуси, растет средний класс, который, как правило, не благодарен, а требователен, обращает внимание экс-посол.

Еще один тренд — сокращение трудовых ресурсов. В Китае с 2017 года стало сокращаться число работников: население стареет, рождаемость падает.



Фото: Reuters

И третий тренд с этого года — COVID-19. Он имеет на наш регион долгосрочное влияние, считает Рудый.

— Китай, Азия, наученные «птичьим гриппом», быстрее справляются, чем мы и Европа с Россией. Хотя это и не повлияло на наш экспорт в Китай, который вырос за 9 месяцев на 144% (имеется в виду некалийный). В прошлом году Китай был 9-м, в этом стал уже 7-м нашим рынком сбыта. В 2021 году надо учитывать, что белорусам для расширения экспорта будет сложнее найти деньги. Кроме того, изменится китайский потребитель: он станет старше, более требовательным, с вниманием к безопасности, особенно к детским товарам, склонностью больше к бренду и высокой цене, чем к дешевому «ноу-нейму», будет увлечен интернетом и электронной торговлей, чтобы отвлечься от одиночества, а также будет готов переключаться с товаров на услуги.

Экономика: нужен рост

Третий мегатренд — экономический. Главное — это то, что экономика Китая продолжит свой многолетний рост, констатирует Рудый. МВФ прогнозирует в этом году падение мировой экономики на 4,4%. Китай может вырасти на 3%, а в 2021 году его отскок может дать максимальный за 10 лет экономический рост с возвращением с 2022 года к привычным темпам в 5−6%.

— Да и темп роста белорусской экономики в этом году будет не худшим в нашем регионе, хотя ее долгосрочный рост ограничен 1%, — отмечает он.

Еще длинный тренд — это переориентация с 2012 года роста китайской экономики с экспорта на потребление. Именно 60%-й вклад внутреннего потребления в экономический рост позволил КНР не допустить рецессии в этом году. Беларусь со своей экспортоориентированной моделью вписывается в этот тренд, считает экс-посол.

Технологии: скорости и цифровизация

Четвертый мегатренд — технологический. Здесь Рудый отмечает два главных вектора.

— Во-первых, с 2013 года Китай начал политику по переходу от инвестиционного роста экономики к инновационному. Что это значит? У белорусских экспортеров здесь всегда вопрос, какие технологии есть в Китае, а каких нет, есть ли риск копирования белорусских товаров. Надо признать, что для Беларуси и нашего региона это уже вчерашний вопрос. Сегодня скорость разработки собственных технологий в Китае опережает скорость копирования иностранных. Поэтому пока вы думаете, как защитить свои технологии, сомневаетесь продавать или нет в КНР свои товары, китайские аналоги уже создаются в исследовательских центрах Китая, и вы можете просто не успеть продать и упустить момент заработать на этом рынке, — предупреждает эксперт.

Во-вторых, с 2015 года Китай проводит всеобщую информатизацию. К примеру, это стратегии «Интернет+», Made in China 2025.

— Это уже не просто новые технологии, а качественно иная экосистема и бизнес-культура: ускорение передачи данных, распространение 5G, блокчейн, введение безналичной среды, национальной криптовалюты, машинного обучения в исследованиях, производстве и продажах. Если вы не применяете эти технологии, например, при продаже в Китае белорусского молока, то вы уже отстаете.

Завершая свое выступление, Кирилл Рудый признал, что любой, кто сегодня, в условиях международной и белорусской неопределенности, предсказывает будущее, и даже ближайший 2021 год, может показаться шарлатаном.

— Поэтому предлагаю все даже мегатренды перепроверять на практике и выбрать свою стратегию в условиях непредсказуемости, как в истории о мухе и пчеле, которые попали в бутылку с узким горлышком. Муха паниковала, суетилась, билась о стенки и в итоге выбралась. Пчела, не торопясь, действовала по плану, но выход так и не нашла, — резюмировал он.