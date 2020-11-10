Беларусь в этом году снизила экспорт и импорт товаров и услуг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Беларусь с начала года заметно сократила экспорт и импорт товаров и услуг, об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка республики.

По данным регулятора, в январе-сентябре текущего года экспорт товаров и услуг упал сразу на 15,5% до 26,32 миллиарда долларов. Импорт снизился еще больше - на 18,8% до 24,8 миллиарда долларов. При этом профицит внешней торговли и товарами и услугами 1,5 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше, чем было год назад.

Экспорт товаров за девять месяцев сократился на 17,2% до 20,05 миллиарда долларов, импорт снизился на 18,8% до 21,4 миллиарда долларов. В результате образовался дефицит торговли товарами на сумму 1,34 миллиарда долларов.

Экспорт услуг с начала текущего года уменьшился на 9,6% до 6,26 миллиарда долларов, импорт услуг - на 18,8% до 3,42 миллиарда долларов. Профицит внешней торговли услугами составил 2,85 миллиарда долларов, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.

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