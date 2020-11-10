Почему Беларуси выгоднее перебросить грузы из Литвы в Усть-Лугу?

Источник материала: Sputnik Беларусь

О планах Беларуси отказаться от услуг балтийских портов и перевести грузопоток в Россию стало известно еще в сентябре.

Таким образом глава республики Александр Лукашенко отреагировал на санкции, введенные соседями после президентских выборов в Беларуси 9 августа.

С политической точки зрения, решение Лукашенко вполне обоснованно, заявил Sputnik эксперт по энергетике Борис Марцинкевич – по его мнению, оплачивая услуги Клайпедского порта, Беларусь фактически финансирует деятельность оппозиции, ведь Литва открыто поддерживает Координационный совет.

Но выгодна ли переориентация грузов для Беларуси в экономическом плане? Разбиралась корреспондент Sputnik Данара Курманова.

В теории дороже, на практике – дешевле

Расстояние от белорусской станции "Барбаров" (обслуживает Мозырский НПЗ) до Клайпеды составляет 946 км, а до российской "Лужская" (обслуживает порт в Усть-Луге) – 1101 км.

"Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - заметил ранее белорусский лидер.

О возможных экономических уступках говорил в интервью Baltnews губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, инвестиционное законодательство области привлекательно для тех, кто занимается портовым хозяйством и логистикой. "Мы даем льготы по налогу на прибыль, например, ноль – льгота по налогу на имущество на период окупаемости проектов", - рассказал Дрозденко.

Трудно рассуждать, каким окажется тариф для Беларуси, пока переориентация грузов находится только на стадии переговоров, отмечает эксперт Борис Марцинкевич. Однако уже сейчас можно отталкиваться от нескольких финансовых факторов. "Лукашенко говорил, что, вероятно, останутся свободные средства от кредита на строительство белорусской АЭС, - рассуждает эксперт. – Для Беларуси было бы выгодно вложить их в портовые мощности".

Более того, погрузкой и выгрузкой судов обычно занимаются частные стивидорные компании, за услуги которых, конечно, нужно платить. Но если Россия предоставит Беларуси скидки от РЖД, а также возможность работать с собственной стивидорной компанией, республика только выиграет, добавляет Борис Марцинкевич.

"Россия выигрывает по определению. Дополнительная загрузка портов никогда не мешала, все равно пойдет какой-то фрахт", - уточнил эксперт.

Терминал может принять любой груз

Усть-Луга привлекательна для Беларуси еще и своей многофункциональностью. К примеру, терминал Lugaport - это универсальный комплекс, который может принимать грузы любых видов – от пищевых до продукции перерабатывающей промышленности.

Как считает губернатор Дрозденко, в Усть-Луге есть подходящая для белорусской стороны инфраструктура: это терминалы по отгрузке минеральных удобрений и нефтепродуктов. Помимо Lugaport, в порту Усть-Луга сейчас строятся еще три универсальных терминала. Самый крупный из них – это терминал "Ультрамар", занимающийся минеральными удобрениями.

К 2024 году в Усть-Луге планируется нарастить портовые мощности до 180 миллионов тонн. Для сравнения: в 2019 году Беларусь направила в Клайпеду около 14 миллионов тонн грузов.

Беларусь сэкономит на технической базе

Изначально Беларусь планировала строить собственный терминал на территории российского порта. Однако администрация Ленинградской области предлагает республике другой вариант – войти в состав акционеров порта по проектам, которые реализуются уже сейчас. "Это намного проще и, кстати, дешевле", - заявил Александр Дрозденко.

Сэкономить Беларусь может и на технической базе в целом, ведь в последние годы РЖД инвестировало значительные средства в развитие станций на территории Ленобласти. Один из результатов этих вложений – станция "Лужская", обслуживающая порт в Усть-Луге. Она сегодня считается лучшей сортировочной станцией в Европе благодаря своей оснащенности.