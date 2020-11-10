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Беларусь на совете глав государств ШОС представил премьер-министр. Путин: белорусы сами разберутся
10.11.2020 13:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Роман Головченко представил Беларусь на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества,
Заседание проходит в режиме видеоконференции под председательством президента России Владимира Путина. Этот саммит завершит председательство РФ в ШОС в 2019—2020 годах.
Путин затронул и ситуацию в Беларуси.
— После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандисткой войне, — сказал он (цитата по
Президент РФ назвал «недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения». «Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги», — подчеркнул Путин.
По итогам заседания будут приняты Московская декларация и другие документы.
Странами — участницами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны (Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей.
В прошлогоднем саммите ШОС в Кыргызстане Беларусь представлял Александр Лукашенко. Сегодня он принял с докладом председателя ФПБ Михаила Орду.
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Странами - участницами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны (Беларусь, Афганистан, Иран и...
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