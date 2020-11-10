Беларусь на совете глав государств ШОС представил премьер-министр. Путин: белорусы сами разберутся

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Роман Головченко представил Беларусь на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева.



Фото: пресс-служба правительства

Заседание проходит в режиме видеоконференции под председательством президента России Владимира Путина. Этот саммит завершит председательство РФ в ШОС в 2019—2020 годах.

Путин затронул и ситуацию в Беларуси.

— После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандисткой войне, — сказал он (цитата по ТАСС ).

Президент РФ назвал «недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения». «Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги», — подчеркнул Путин.

По итогам заседания будут приняты Московская декларация и другие документы.

Странами — участницами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны (Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей.

В прошлогоднем саммите ШОС в Кыргызстане Беларусь представлял Александр Лукашенко. Сегодня он принял с докладом председателя ФПБ Михаила Орду.